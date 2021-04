Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zarząd PKN Orlen rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,49 mld zł, do daje 3,5 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpić miałaby z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Lotos planuje wydatki inwestycyjne w 2021 roku w przedziale 1,3-1,4 mld zł - poinformował podczas wtorkowej telekonferencji wiceprezes Lotosu ds. inwestycji i innowacji Jarosław Wróbel. Inwestycje w segmencie upstream mają sięgnąć 500 mln zł, a na instalację HBO koncern przeznaczy ok. 200 mln zł.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w 2020 roku spadła o 52,6 proc., do 1,36 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. W samym czwartym kwartale oczyszczona EBITDA LIFO grupy wyniosła 201 mln zł (spadek o 66 proc. rdr), a spółka wcześniej szacowała ją na około 180 mln zł.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w marcu 2021 roku wzrosła do 3,39 USD na baryłce z 2,8 USD w lutym - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Dariusz Blocher zdecydował o rezygnacji z funkcji prezesa Budimeksu z dniem poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Dino Polska otworzyło od stycznia do końca marca 2021 roku 59 nowych sklepów wobec 16 nowych sklepów rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Develia sprzedała w pierwszym kwartale 2021 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 580 lokali w porównaniu do 311 przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Deweloper przekazał w tym okresie 393 mieszkania w porównaniu do 421 lokali rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w pierwszym kwartale 2021 roku o 76 proc., do 122 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych danych.

BoomBit oczekuje, że kwiecień będzie pierwszym miesiącem, w którym w przychodach grupy widoczny będzie w pełni wpływ nowych gier. Firma spodziewa się, że zwiększenie poziomu sprzedaży, widoczne w marcu, zostanie utrzymane w kolejnych okresach - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Węgierski koncern paliwowy Mol planuje emisję 10-letnich obligacji o wartości do 35,5 mld zł HUF skierowaną do inwestorów kwalifikowanych - poinformowała spółka w komunikacie. W przeliczeniu na PLN emisja może wynieść maksymalnie około 450 mln zł.

Devoran zawarł ze spółką Carom porozumienie inwestycyjne mające na celu wspólną budowę resortu wakacyjno-wypoczynkowego. Kompleks ma być zasilany wyłącznie energią pochodząca z własnych, odnawialnych źródeł energii - poinformowała notowana na NewConnect spółka.

Sprzedaż gry "Ghostrunner" w 2020 r., po uwzględnieniu zwrotów, przekroczyła liczbę 482 tys. egzemplarzy - poinformował współwydawca tytułu, spółka All in Games. W styczniu spółka podawała, że sprzedaż gry na koniec 2020 roku przekroczyła 0,5 mln egzemplarzy.

Płatności w grach mobilnych wzrosły globalnie w pierwszym kwartale 2021 roku o 25 proc. rok do roku, do 22,2 mld USD - wynika z danych Sensor Tower. Serwis szacuje liczbę pobrań gier w okresie styczeń-marzec na 14,1 mld. To wzrost o 5 proc. wobec analogicznego okresu 2020 roku.

Grupa Dom Development sprzedała w pierwszym kwartale 2021 roku 1.084 lokale netto, co oznacza wzrost rdr o 33 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. Grupa przekazała w tym czasie klientom 1.366 lokali.

Grupa Inpro sprzedała w pierwszym kwartale 2021 roku 219 lokali, w porównaniu do 190 lokali przed rokiem, czyli o 15 proc. więcej rdr - poinformował deweloper w komunikacie.

Unimot otwiera w Polsce 7 nowych stacji paliw pod marką Avia, na koniec roku chce ich mieć 100 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Software Mind, spółka z grupy Ailleron, podpisała przedwstępną umowę nabycia 70 proc. udziałów w ValueLogic - poinformował Ailleron w komunikacie.

