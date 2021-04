Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

J.W. Construction zakłada, że sprzeda w 2021 roku ponad 1.000 lokali. Spółka może przekazać klientom w tym roku około 1.000 mieszkań i uruchomić budowę ponad 2.500 - poinformowała PAP Biznes członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka. Jej zdaniem, hotele będą potrzebowały roku czy dwóch by powrócić do stanu sprzed pandemii.

J.W. Construction zakłada, że sprzeda w 2021 roku ponad 1.000 lokali. Spółka może przekazać klientom w tym roku około 1.000 mieszkań i uruchomić budowę ponad 2.500 - poinformowała PAP Biznes członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka. Jej zdaniem, hotele będą potrzebowały roku czy dwóch by powrócić do stanu sprzed pandemii.

Projekt wydzielenia aktywów węglowych zakłada, że elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Zarząd Erbudu chce przeznaczyć do 20 mln zł na nabycie akcji własnych oraz utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 25 mln zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych. - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie, zarząd nie podjął decyzji o wznowieniu stosowania polityki dywidendy.

Vercom zamierza pozyskać z emisji nowych akcji na dalszy rozwój ok. 180 mln zł, przy założeniu uplasowania ich po cenie maksymalnej - podała w prospekcie emisyjnym ubiegająca się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW spółka. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 45 zł, co oznacza, że łączna wartość oferty publicznej może wynieść do 225 mln zł.

Selvita otrzymała pozwolenie na budowę Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie - poinformowała spółka w komunikacie. Zakończenie budowy i uruchomienie pierwszych laboratoriów przewidywane jest na przełomie lat 2022 i 2023.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 3,4 mln ton i była niższa o około 16,6 proc. niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla sięgnęła w tym czasie 3,82 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o ok. 14,9 proc.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl