Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP, jak również ze składu zarządu, z upływem dnia zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca - podał bank w komunikacie. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 18,1 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się zbliżony do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 317,8 mln zł.

Bank Millennium optymistycznie ocenia szanse realizacji scenariusza ugód w sprawie kredytów walutowych według koncepcji KNF i ocenia, że decyzję ws. ewentualnego przystąpienia do tego programu bank podejmie w sierpniu-wrześniu - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka w 2021 roku będą niższe niż 80 pb, a wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do zapowiadanego wcześniej poziomu 47 proc. - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Grupa Enea szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2021 roku 923 mln zł EBITDA wobec 913 mln zł przed rokiem i wobec 924 mln zł konsensusu - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 386 mln zł wobec 350 mln zł, które zakładał konsensus rynkowy.

JSW nie jest zainteresowana kupnem ani nieodpłatnym przejęciem kopalń od Tauronu i innych spółek górniczych - poinformowała JSW w oświadczeniu.

Allegro planuje jeszcze w maju uruchomić w salonikach prasowych Kolportera dodatkowe 600 punktów odbioru - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Arctic Paper wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 29,1 mln zł wobec 55 mln zł rok wcześniej, a przychody sięgnęły 782,8 mln zł wobec prawie 814 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy oczekiwali zysku netto w przedziale 29-31 mln zł i przychodów w przedziale 777-802 mln zł.

Grupa CEZ spodziewa się w drugim kwartale otrzymania wiążących ofert na aktywa w Polsce - podał CEZ w prezentacji. Wcześniejszy termin, 15 kwietnia, został przesunięty na prośbę inwestorów z powodu pandemii.

Grupa CEZ spodziewa się, że w 2021 roku osiągnie 57-60 mld CZK EBITDA, w tym 54-57 mld CZK z aktywów strategicznych - podała spółka w prezentacji wynikowej. Podtrzymała, że skorygowany zysk netto może wynieść w tym roku 17-20 mld CZK.

Kurs akcji Brand24 wzrósł o 3,1 proc. do 33 zł na otwarciu w pierwszym dniu notowania na rynku głównym GPW.

PKN Orlen jest wymieniany wśród zainteresowanych zakupem 120 stacji benzynowych należących do OMV na Słowenii - podaje lokalny portal biznesowy Bizi.

Forestlight Games, producent i wydawca gier na PC i konsole z grupy PlayWay, chce zadebiutować na rynku NewConnect w drugiej połowie 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Arctic Paper planuje przedstawić w ciągu 2-3 miesięcy strategii rozwoju grupy - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Michał Jarczyński.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica rekomenduje przeznaczenie 51,3 mln zł z zysku w 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 3,72 zł na akcję - poinformowała Dębica w komunikacie.

Zarząd PZU zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2020 rok łącznie 3.022.330.500 zł, co daje 3,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Grupa Ciech, w nowej strategii ESG, zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku - poinformował prezes Ciechu Dawid Jakubowicz. Wcześniej, do 2033 roku, grupa planuje wyeliminować węgiel z produkcji energii.

Grupa Tauron szacuje, że jej EBITDA w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 1.735 mln zł. Zysk netto wyniósł 851 mln zł - podał Tauron w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 1.276,6 mln zł zysku EBITDA oraz 537,1 mln zł zysku netto.

Advanced Graphene Products przedłużył zapisy na nowo emitowane akcje serii C w transzy małych inwestorów do 24 maja, w transzy dużych inwestorów do 28 maja - podała spółka w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie ED Invest zdecydowało, by z zysku netto osiągniętego w 2020 roku na dywidendę trafiło 3,07 mln zł, co daje 0,31 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w ostatnim dniu lipca br. chciałaby przekazać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyodrębnioną część ruchu Jastrzębie, będącego częścią kopalni Jastrzębie-Bzie. Wraz z majątkiem SRK przejęłaby część pracowników, chcących skorzystać z osłon socjalnych.

Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w pierwszym kwartale 2021 roku 160 mln zł skonsolidowanych przychodów, 7,1 mln zł zysku operacyjnego, 4,4 mln zł zysku brutto i 2,6 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. Portfel zamówień ma obecnie wartość 571,8 mln zł.

Sytuacja finansowa grupy Tauron jest trudna, a najpoważniejszym problemem do rozwiązania jest zadłużenie. Spółka ogranicza program inwestycyjny w nieperspektywicznych obszarach związanych z węglem. Chce obniżyć koszty operacyjne, liczy na co najmniej 1 mld zł oszczędności z tego tytułu do końca 2022 roku - poinformował PAP Biznes prezes Tauronu Paweł Strączyński.

Walne zgromadzenie Erbudu upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia. Spółka chce przeznaczyć na skup do 20 mln zł - wynika z uchwał WZ.

