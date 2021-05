Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Enel-Med chce rozbudować sieć stomatologiczną i w ciągu trzech lat podwoić liczbę foteli dentystycznych. W planie ma też otwarcie co najmniej 5 placówek ogólnomedycznych i 12 gabinetów medycyny estetycznej - poinformował PAP Biznes prezes Jacek Rozwadowski. Szacowana wartość inwestycji na lata 2022-2025 to 135 mln zł. Spółka z optymizmem patrzy na wyniki 2021 roku.

Program transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładający m.in. wydzielenie aktywów wytwórczych opartych na węglu do odrębnego podmiotu, został wpisany do programu prac rządu. Jego realizacja - po akceptacji Rady Ministrów - potrwa do końca 2022 r. - poinformował wiceszef MAP Artur Soboń.

Sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów zbiorowych w USA przeciwko CD Projekt i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego - podał CD Projekt w komunikacie.

Zarząd Ciechu rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 158,1 mln zł, czyli 3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust zdecydowało o podwyższeniu kapitału spółki poprzez emisję do 300 tys. akcji serii F - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka celowa Marvipol Development zawarła ze spółką Follonica przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za ok. 18,3 mln euro netto - poinformowała spółka w komunikacie.

DataWalk zwiększył skonsolidowaną stratę netto w pierwszym kwartale 2021 roku o 33 proc., do 4,6 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Przychody grupy netto wzrosły o 175 proc. i wyniosły 3,5 mln zł.

PKN Orlen zawarł z Energą porozumienie określające zasady oraz zakres współpracy przy wykonywaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy bloku gazowego w Elektrowni Ostrołęka C - podały spółki w komunikatach.

Agencja Fitch umieściła długoterminowy rating IDR PKN Orlen "BBB-" na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym w związku z planowanymi przejęciami przez Orlen Grupy Lotos oraz PGNiG - podał Fitch w komunikacie.

Zarząd Wirtualnej Polski chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 45,3 mln zł, pochodzącą z zysków z lat ubiegłych, co daje 1,55 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Propozycję zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom j.d. Wirtualnej Polski w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 26,5 mln zł, w porównaniu do 6,9 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku - wynika z raportu kwartalnego spółki. Wynik był o 19,9 proc. wyższy od konsensusu.

Zarząd Wirtualnej Polski po pierwszym kwartale bardziej optymistycznie ocenia perspektywy tego roku - poinformował prezes Jacek Świderski.

W Elektrowni Bełchatów działa już siedem z 10 bloków energetycznych, wyłączonych w poniedziałek z powodu awarii na stacji rozdzielczej w Rogowcu. "Trwają intensywne przygotowania do uruchomienia kolejnych jednostek" - zapewniła Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energia Konwencjonalna (PGE GiEK). Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew - podało PGE na Twitterze.

ML System podpisał z ALAB Laboratoria i spółką Diagnostyka listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia Covid Detector w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej - podał ML System w komunikatach.

Przychody Alumetalu ze sprzedaży mogą przekroczyć w 2021 r. 2 mld zł - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. Wolumen sprzedaży w drugim kwartale powinien wynieść ponad 60 tys. ton.

Zarząd Novity rekomenduje, by z zysku netto za 2020 roku spółka wypłaciła 12 zł dywidendy na akcję - poinformowała Novita w komunikacie.

PKN Orlen analizuje możliwość zagospodarowania biomasy rolniczej pochodzącej z wytwarzania cukru oraz produktów zbożowych i przetwarzanie jej na wysokomarżowe produkty petrochemiczne, biometan oraz wodór - poinformował koncern w komunikacie. Spółka podpisała list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Krajową Spółką Cukrową.

Skorygowany zysk na akcję Walmart, jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA, wyniósł w I kwartale 1,69 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Rynek oczekiwał 1,21 USD.

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki, który zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić 24,4 mln zł.

Biogened planuje wypłacić w formie dywidendy za 2020 rok łącznie 491,3 tys. zł - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 14 czerwca.

Zarząd genXone rekomenduje, by spółka wypłaciła za 2020 rok 2,14 mln zł dywidendy, czyli 0,65 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Cena emisyjna akcji serii J w ofercie publicznej spółki Medinice została ustalona na 30 zł - podała spółka w komunikacie.

