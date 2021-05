Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,21 zł na akcję. Łącznie na ten cel ma trafić 1,21 mld zł z zysku za 2020 r. - podała spółka w komunikacie.

PGE działa w oparciu o koncesję popartą wieloletnimi negocjacjami i zobowiązała się do działań, które już wykonaliśmy. Podkreślić chcę z pełną odpowiedzialnością, że kompleks Turów będzie pracował - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski.

Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o wypłacie przez spółkę 503,7 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 5 zł na akcję.

CD Projekt spodziewa się, że ostateczny kształt pozwu zbiorowego przeciwko spółce będzie znany pod koniec czerwca. Firma nie zna wartości roszczeń - poinformował Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projektu.

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 13,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata grupy wynosiła 200,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych wyznaczyła 26 maja jako dzień pierwszego notowania akcji Pepco Group - poinformowała GPW w uchwale zarządu.

Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP PLK ogłoszą wezwanie na akcje Trakcji i kupią 32,85 proc. akcji tej spółki od hiszpańskiej Comsy, po 1,70 zł za akcję - poinformowała Trakcja w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Talex zdecydowali o wypłacie łącznie 0,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ.

Ten Square Games zregnował z dalszych prac nad nową grą "Golf Royale". Przedstawiciele spółki podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformowali, że po analizie doszli do wniosku, że na rynku są już podobne gry i Ten Square Games nie jest w stanie zaproponować nowych rozwiązań.

Ten Square Games planuje soft launch nowej gry sportowej o nazwie "Football Elite" w drugiej połowie 2021 roku - poinformował Wojciech Gattner, chief product strategy w Ten Square Games.

Ten Square Games prowadzi zaawansowane rozmowy z kilkoma firmami na temat przejęć - poinformował prezes spółki Maciej Żużałek. Nie podał jednak szczegółów ani też tego, kiedy mogłoby dojść do finalizacji którejś z transakcji.

Spółka Medinice otrzymała zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) na przeprowadzenie badań klinicznych (badania na ludziach) w projekcie PacePress i rozpoczęła nabór pacjentów do przeprowadzenia badania - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Labo Print zdecydują 25 czerwca o wypłacie dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 723,52 tys. zł, co stanowi 0,20 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Grupa AB podtrzymuje, że w przyszłości chce rozwijać się szybciej niż reszta rynku i wskazuje, że pandemia przyniosła wzrosty w części kategorii produktowych, ale spółka rosła również dzięki inwestowaniu w e-commerce, cloud, automatykę magazynową oraz systemy sztucznej inteligencji - poinformował prezes AB Andrzej Przybyło.

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych otrzymały dodatkowe płatności od spółki Wind Power - podała Polenergia w komunikacie. W przypadku MFW Bałtyk III dodatkowe płatności wynoszą 25,03 mln euro, a w przypadku MFW Bałtyk II 25,2 mln euro.

Zarząd LPP rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 450 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę miałyby trafić środki z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w kwietniu 2021 r. wyniosła 61,2 tys. ton i była wyższa o 10 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 64,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 15 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Rada nadzorcza spółki Toya negatywnie ocenia propozycję zarządu, która zakłada wypłatę 0,29 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Wasko rekomenduje, by z zysku za 2020 rok przeznaczyć na dywidendę łącznie 3,65 mln zł, co dałoby 0,04 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo Connect uruchomiło w ubiegłym tygodniu testowe połączenie operatorskie z Chin do swojego terminala w Gliwicach - poinformowało PKP Cargo w komunikacie prasowym. W najbliższym czasie ruszy kolejne połączenie operatorskie w kierunku Turcji.

Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,4 mld zł wobec ok. 1,8 mld zł przed rokiem. Od początku roku spółka pozyskała kontrakty o wartości ok. 68 mln zł netto i złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu miejskim o wartości 62 mln zł netto - podało ZUE w komunikacie.

