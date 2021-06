Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 (luty-kwiecień) 186,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 419,3 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Grupa CCC jest zadowolona z odbioru klientów i wyników sprzedażowych uruchomionego niedawno nowego konceptu HalfPrice - poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Zarząd Mennicy Skarbowej rekomenduje wypłatę z zysku za 2020 rok 6,24 mln zł dywidendy, co daje 6 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Santander Bank Polska obserwuje duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi i gotówkowymi i liczy, że sprzedaż tych kredytów w II kwartale w porównaniu do i tak dobrego I kwartału wzrośnie w tempie dwucyfrowym. Bank stawia szczególnie na rozwój w segmencie hipotek, gdzie chce zwiększyć udziały rynkowe w nowej sprzedaży - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Arkadiusz Przybył.

Zarząd Mercator Medical ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 623.800 akcji spółki, stanowiących do 5,88 proc. kapitału, po 500 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Atende może wypracować w drugim kwartale niższe wyniki rok do roku w związku z opóźnieniem realizacji projektów z powodu nieterminowych dostaw - podała spółka w komunikacie.

Ekopol Górnośląski Holding chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 311,7 tys. zł, co daje 0,1 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ, zwołane na 2 lipca.

Mostostal Warszawa podpisał z Urzędem Miasta Łódź umowę o wartości 41,8 mln zł brutto - podała budowlana spółka w komunikacie.

Pozbud chce w tym roku zwiększyć sprzedaż w segmencie stolarki otworowej o połowę, a w pięć lat przekroczyć poziom 100 mln zł. W segmencie usług budowlanych liczy na udział w realizacji inwestycji w ramach budownictwa kolejowego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Erbud sfinalizowała we wtorek zakup 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce Bilfinger Rohrleitungsbau - podała spółka w komunikacie.

IMS kupił od pięciu osób fizycznych 100 proc. udziałów spółki Audio Marketing (AM) za 4,25 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie. Dodatkowa zapłata jest uzależniona od wysokości zysku netto AM w 2022 roku.

Zarząd Scope Fluidics podjął decyzję o wystąpieniu do WZ o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich istniejących akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, bez podwyższania kapitału zakładowego - podało Scope Fluidics w komunikacie.

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydowali o wypłacie 0,95 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Na wypłatę dywidendy miałoby trafić 39,57 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz z funduszu dywidendowego.

Zarząd SFD rekomenduje przeznaczenie z zysku 2020 roku 4.219.091 zł na wypłatę pozostałej części dywidendy, co daje 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 12,645 mln zł, co daje 0,15 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Lokum Deweloper rekomenduje, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9 mln zł, co oznacza 0,50 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Decory zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 21,1 mln zł.

Oferta Torpolu o wartości ok. 133,6 mln zł brutto otrzymała najwyższą liczbę punktów w organizowanej przez Łódź aukcji elektronicznej w ramach przetargu dot. budowy linii tramwajowych - podała spółka w komunikacie.

