Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Lotos Petrobaltic i Baltic Trade and Invest (BTI) podpisały list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych - podała Grupa Lotos w komunikacie prasowym.

PKN Orlen podpisał umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL ze spółkami Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas - podał PKN Orlen w komunikacie. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13,5 mld zł, a jej realizacja ma przyczynić się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują proces inwestycyjny pod kątem przyłączenia morskich farm wiatrowych o wartości 1,5 mld zł - poinformował Tomasz Jakubowski, dyrektor PSE.

Polkomtel, operator sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat, ma ponad 13 mln osób w zasięgu sieci 5G - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.

ZWZ CI Games przyjęło program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników na lata 2021-2023 - wynika z uchwał po walnym zgromadzeniu spółki. Realizacja programu jest uzależniona od osiągnięcia jednego z celów - łącznie 40 mln zł zysku netto grupy w latach 2021-22 lub 65 mln zł zysku netto w latach 2021-23.

Deweloperska grupa Cavatina Holding zamierza przeprowadzić IPO w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

BOŚ zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do około 54 proc., a wskaźnik ROE będzie na poziomie 3,5-5 proc. - poinformował bank w założeniach do strategii na lata 2021-2023.

Resort klimatu planuje zmianę rozporządzenia kształtowania taryf firm ciepłowniczych - podano w projekcie rozporządzenia zamieszczonym w wykazie prac resortu klimatu.

Modern Commerce w ramach nowej strategii planuje wzrost przychodów w 2024 roku do 260 mln zł z 128 mln zł przewidywanych w tym roku oraz EBITDA do blisko 30 mln zł z 8 mln zł planowanych w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

OncoArendi Therapeutics zakończył badania przedkliniczne OATD-02, badania kliniczne mają ruszyć w I połowie 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Creepy Jar jest zadowolone z początkowych danych o sprzedaży gry "Green Hell" na konsolach PlayStation i Xbox, ale nie planuje na razie publikować liczby sprzedanych kopii - poinformowali przedstawiciele spółki. W ciągu roku lub półtora od debiutu na konsolach firma liczy na sprzedaż kilkuset tys. kopii gry.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 158,1 mln zł, czyli 3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Celon Pharma złożył wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o rozpoczęcie badania klinicznego drugiej fazy związku CPL'280, który będzie testowany u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu II - podała spółka w komunikacie.

Stalprodukt przeznaczy 33,48 mln zł z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 6 zł brutto dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

ZWZ spółki Blirt zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2020 rok w wysokości 1 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Łącznie na ten cel trafi 17,2 mln zł.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Internity zdecydowali, że wypłaci ona 0,38 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 2,99 mln zł.

Centrum Medyczne Enel-Med po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii E ustaliło cenę emisyjną akcji na 17,10 zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki zależnej Boryszewa - Hutmen, po zakończeniu procesu analiz otoczenia biznesowego oraz czynników wpływających na działalność spółki, planuje jej likwidację - poinformował Boryszew w komunikacie.

Arctic Paper wypłaci 0,30 zł brutto dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie przeznaczy na ten cel 20,79 mln zł z zysku za rok obrotowy 2020 r. oraz części kapitału rezerwowego.

