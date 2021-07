Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 6,9 mld m sześc. z 6,3 mld m sześc. przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych operacyjnych.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 6,9 mld m sześc. z 6,3 mld m sześc. przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych operacyjnych.

Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w II kwartale 2021 r. wyniosły 248,4 mln zł - poinformował bank we wtorkowym komunikacie. Bank podał, że wynik osiągnięty przez grupę w tym okresie był dodatni.

Krzysztof Kozłowski, wiceprezes Pekao nadzorujący Pion Strategii, złożył rezygnację z pełnionej funkcji - poinformował bank w komunikacie.

Rada nadzorcza PZU powołała Krzysztofa Kozłowskiego na członka zarządu - poinformowała spółka w komunikacie.

Po niecałym tygodniu od powołania, ze stanowiska prezesa spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zrezygnował Krzysztof Kuśmierowski - poinformowała we wtorek rzeczniczka PGE GiEK Sandra Apanasionek.

Mercor chce zrealizować transakcję zakupu udziałów w spółce Elmech-ASE w najbliższych dwóch, trzech miesiącach i kontynuuje przegląd opcji strategicznych - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Grupa notuje w roku obrotowym 2021/22 wzrost pozyskiwanych zamówień zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Forte szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 52 mln zł, czyli o 373 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Alumetal w II kwartale 2021 roku wyniósł 38,5 mln zł, czyli był 871 proc. wyższy niż rok wcześniej - poinformowała spółka we wstępnych danych.

Polski Bank Komórek Macierzystych z końcem czerwca przechowywał w segmentach łącznie 420.727 próbek krwi pępowinowej oraz tkanek, o 17,2 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Zortrax zawarł z Rusatcom - Additive Technlogies (RusAT) term sheet dotyczący nabycia akcji stanowiących nie więcej niż 50 proc. kapitału zakładowego spółki - podał producent drukarek 3D w komunikacie. Wartość potencjalnej transakcji ma wynieść ok. 65 mln USD, czyli ok. 253,3 mln zł, lecz nie więcej niż 50 proc. godziwej wartości spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający.

Mo-Bruk otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę - podała spółka w komunikacie. Mo-Bruk dostarczy do elektrociepłowni na Ukrainie do 10 tys. ton paliwa RDF w terminie do 10 lutego 2022 r.

Immofinanz wchodzi na włoski rynek z marką Stop Shop. Spółka sfinalizowała nabycie w pełni wynajętego parku handlowego w północnowłoskim mieście San Fior za ok. 35 mln euro - podał Immofinanz w komunikacie prasowym.

Grupa Amica założyła w Kazachstanie spółkę Hansa Central Asia, która będzie rozwijać obecność marki Hansa w całym regionie Azji Środkowej - podała Amica w komunikacie prasowym.

Postój nowego bloku energetycznego w należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów został zaplanowany zgodnie z założeniami technologicznymi - poinformował na Twitterze Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimeksu.

NWZ TenderHut podjęło decyzję w sprawie podjęcia czynności w celu przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW - poinformowała spółka w uchwałach.

NWZ Famuru zdecyduje w sprawie upoważnienia zarządu do skupu do 28.700.000 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ zwołanego na 17 sierpnia.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl