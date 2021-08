Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 108,7 mln zł z 87 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,6 mln zł.

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 108,7 mln zł z 87 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,6 mln zł.

mBank zakłada, że około 22 proc. kredytobiorców walutowych, czyli 18,6 tys. kredytobiorców posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty, złożyło lub złoży przeciwko niemu pozew - poinformował bank w raporcie. Po I kwartale bank za zakładał, że kredytobiorców takich będzie około 18 proc.

mBank spodziewa się, że kolejne kwartały przyniosą dalszy wzrost wyniku odsetkowego - poinformował prezes mBanku, Cezary Stypułkowski.

mBank ocenia, że obecny poziom rezerw utworzonych na sądowe sprawy dotyczące kredytów w CHF w stosunku do całego portfela tych kredytów jest "satysfakcjonujący" - poinformował prezes mBanku, Cezary Stypułkowski.

mBank liczy, że koszty ryzyka w kolejnych kwartałach będą powracały do poziomów sprzed pandemii i ocenia, że zanotowany w II kwartale spadek współczynnika kapitału Tier I był jednorazowy - poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

Grodno szacuje, że w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022, czyli od kwietnia do końca czerwca 2021 r., wypracowało 8,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 43 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły w tym czasie do 241,3 mln zł z 148,7 mln zł rok wcześniej.

ProCarePlus Pharma, spółka farmaceutyczna rozwijająca portfolio leków i suplementów diety, jest w trakcie procesu ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie. Debiutowi nie będzie towarzyszyła emisja akcji.

Stalprodukt szacuje, że w pierwszym półroczu 2021 roku grupa miała 221,05 mln zł zysku netto oraz 267,38 mln zł zysku operacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. W samym drugim kwartale 2021 r. - według obliczeń PAP Biznes - zysk netto wyniósł ok. 139 mln zł, a zysk operacyjny ok. 160 mln zł. Wyniki te okazały się lepsze od oczekiwań analityków.

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w lipcu do 8,9 USD na baryłce z 8,7 USD w czerwcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Zarząd VRG zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego w wysokości 9,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Odpis zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym VRG za pierwsze półrocze 2021 roku.

Skonsolidowane przychody VRG w lipcu 2021 roku wyniosły około 107,7 mln zł, co oznacza wzrost o 25,3 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 523,8 mln zł i były wyższe rdr o 14,3 proc.

Akcjonariusze CCC zgodzili się na emisję 6-letnich obligacji zamiennych o wartości do 360 mln zł na sfinansowanie zakupu 10 proc. akcji spółki eobuwie - poinformowało CCC w podjętych przez wtorkowe walne zgromadzenie uchwałach.

Inwestorzy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical z 31 maja złożyli 6.835 ofert na łączną liczbę 9.342.400 akcji, po cenie 500,00 zł za sztukę - poinformował DM BOŚ, pośredniczący w przyjmowaniu ofert.

NN PTE zwiększyło zaangażowanie w akcje Orange Polska powyżej progu 5 proc. i ma obecnie 5,01 proc. akcji tej spółki - poinformował Orange Polska w komunikacie. Przed zwiększeniem zaangażowania NN PTE miał 4,96 proc. akcji spółki.

Paweł Strączyński, do niedawna prezes Tauronu, został nowym wiceprezesem Banku Pekao - poinformował bank w komunikacie.

