Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grodno spodziewa się utrzymania wysokich dynamik wzrostu sprzedaży w kolejnych kwartałach, a jednym z priorytetów zarządu na najbliższe miesiące jest rozwój w e-commerce - powiedział prezes Andrzej Jurczak. W jego ocenie, ożywienie w branży dystrybucji elektrotechniki może potrwać do 2023 r.

Votum ocenia, że okres wakacyjny nie wpłynął na efektywność procesową w sprawach frankowych prowadzonych przez kancelarie z grupy. Od początku 2021 roku wytoczono ponad 7 tys. pozwów - poinformował PAP Biznes prezes Votum Robin Lawyers, Kacper Jankowski.

Grupa CEZ podwyższyła cele na 2021 r. i spodziewa się osiągnąć 58-60 mld CZK EBITDA oraz 18-20 mld CZK skorygowanego zysku netto - podał CEZ w komunikacie. W prezentacji grupa poinformowała, że 25 czerwca otrzymała wiążące oferty zakupu polskich aktywów produkcyjnych i rozpoczęła ich ocenę.

Grupa Synektik odnotowała w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r., czyli w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021, 364,8 tys. zł straty netto oraz 0,5 mln zł straty operacyjnej, w porównaniu do 1,16 mln zł zysku netto i 1,5 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem - podała spółka w raporcie. Przychody spadły w tym czasie do 15,7 mln zł z 22,3 mln zł rok wcześniej.

Kurs akcji spółki Punch Punk spadł we wtorkowym debiucie na NewConnect o 38 proc. do 1,90 zł.

Spółka Emplocity rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w ramach emisji, z której chce pozyskać do 3 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Na przełomie czwartego kwartału 2021 r. i pierwszego kwartału 2022 r. spółka planuje złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Solar Company otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży łącznie 147.649 akcji własnych, stanowiących 4,92 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie.

Spółka Celon Pharma zakończyła podawanie badanego związku CPL'116 zdrowym ochotnikom w fazie IB badania klinicznego innowacyjnego inhibitora kinaz JAK/ROCK o potencjalnej efektywności terapeutycznej w chorobach autoimmunologicznych. Oznacza to zakończenie I fazy badania klinicznego tego związku - podała spółka w komunikacie.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w lipcu 6.779 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - poinformowała spółka w komunikacie. W czerwcu złożone zostały 7.164 wnioski.

Spółka zależna Mostostalu Zabrze podpisała umowę z BASF Schwarzheide GmbH na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej oraz prace elektryczne o wartości ponad 40 mln euro netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Boryszewa powołała Wojciecha Kowalczyka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa - poinformowała spółka w komunikacie.

