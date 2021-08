Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa CCC z optymizmem patrzy na drugie półrocze, choć dostrzega też wyzwania dotyczące m.in. łańcucha dostaw i kolejnej fali pandemii - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski. Jesienią grupa może opublikować nową strategię rozwoju.

PCF Group nie otrzymał od wydawcy gry "Outriders", Square Enix Limited, wynagrodzenia w formie tantiem - poinformowała spółka w komunikacie.

PCF Group jest rozczarowane brakiem tantiem ze sprzedaży gry "Outriders". Spółka szacowała sprzedaż na 2-3 mln kopii i zakładała, że gra jest rentowna już od pierwszego kwartału po premierze - poinformował PCF Group. Producent liczy na pierwsze tantiemy od wydawcy gry jeszcze w tym roku.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 2,705 mld zł wobec 2,608 mld zł w pierwszym kwartale 2021 r. i wobec 1,522 mld zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 2,712 mld zł skorygowanej EBITDA.

Chilijska kopalnia Sierra Gorda osiągnęła pełną niezależność finansową i wygenerowała po raz pierwszy pozytywne przepływy pieniężne do Polski - poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

Shoper przejął 100 proc. udziałów w spółce Shoplo, właściciela platformy e-commerce, za 17,49 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Shoper prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z kilkunastoma podmiotami w Polsce i za granicą, ale prezes spółki Marcin Kuśmierz zaznacza, że spółka koncentruje się na rozwoju organicznym i do przejęć podchodzi w sposób wybredny.

Shoper na razie nie zmienia prognozy na 2021 roku zakładającej osiągnięcie 77 mln zł przychodów pomimo finalizacji przejęcia spółki Shoplo. Prezes Shopera Marcin Kuśmierz ocenia, że jest na to jeszcze za wcześnie.

Alumetal spodziewa się kontynuacji sprzyjających warunków rynkowych w kolejnych kwartałach, a trzeci kwartał powinien być zbliżony pod względem poziomu wolumenu sprzedaży do drugiego - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. Pomimo zwiększenia nakładów na inwestycję w Nowej Soli łączny poziom capexu na 2021 r. powinien wynieść zapowiadane wcześniej 50 mln zł.

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Arctic Paper wyniósł w drugim kwartale 2021 roku 18,4 mln zł wobec 10,4 mln zł rok wcześniej, a przychody sięgnęły 786,6 mln zł wobec 616 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy oczekiwali zysku netto w przedziale 12,6-21,8 mln zł i przychodów w przedziale 781-813 mln zł.

NWZ Famuru upoważniło zarząd do skupu do 28.700.000 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia - poinformowała spółka w uchwałach po NWZ.

Przychody Monnari Trade wzrosły w drugim kwartale 2021 roku rdr o 23 proc. do ok. 47,8 mln zł, zaś w relacji do 2019 roku jest to spadek o 24,6 proc. Marża brutto zwiększyła się do 59,7 proc. z 57,7 proc. przed rokiem, i wobec 60 proc. w 2019 roku - podała spółka wstępne dane.

