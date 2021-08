Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PGE nie zrealizuje części strategii do 2030 r. w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie bez liberalizacji ustawy odległościowej - poinformował wiceprezes PGE Paweł Śliwa.

PKN Orlen zawarł z Energą porozumienie, w którym zobowiązał się do pokrycia całych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Nakłady mają sięgnąć nie więcej niż 1,8 mld zł, pod warunkiem zawarcia przez spółkę celową umowy mocowej - podały PKN Orlen i Energa.

Grupa Famur, która w ramach dywersyfikacji przychodów wchodzi w sektor wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, chce do końca tego roku wybudować 100 MW w fotowoltaice, a kolejne 30 MW w pierwszym półroczu przyszłego roku - poinformował prezes spółki Mirosław Bendzera.

Grupa Famur liczy, że wzrosty cen węgla poprawią perspektywy dla sektora górnictwa i spowodują odbicie w inwestycjach - poinformował prezes spółki Mirosław Bendzera.

Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za I półrocze 2021 rok wynosi 396 mln zł - podała spółka w komunikacie.

ZE PAK podpisał z austriacką spółką MS Innovation Impulse umowę o współpracy w obszarze energetyki jądrowej - podał ZE PAK w komunikacie. Umowę podpisano w obecności i przy udziale spółek Argumenol Investment i Synthos Green Energy.

Po przeprowadzeniu rozmów i analiz w ramach podpisanego w lutym 2021 r. listu intencyjnego m.in. w sprawie sprzedaży większościowego pakietu w spółce Enap, APS Energia i WB Electronics uznały kontynuowanie prac nad projektem za niecelowe - podała APS Energia w komunikacie.

Korporacja KGL ocenia, że przy aktualnych uwarunkowaniach rynkowych można zakładać utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów spółki w drugim półroczu, co jednak niekoniecznie przełoży się na poprawę marż - poinformował PAP Biznes wiceprezes Lech Skibiński. Spółka stawia na rozwój organiczny i zwiększanie zdolności produkcyjnych, a wkrótce planuje rozpocząć produkcję regranulatu tworzyw sztucznych, czyli surowca, który obecnie jedynie dystrybuuje.

Immofinanz rozszerza swój portfel o budownictwo mieszkaniowe. W perspektywie średnioterminowej planuje wybudować do 12.000 mieszkań - podała spółka w komunikacie prasowym.

Answear. com, który wszedł ze swoją ofertą do Grecji, zakłada osiągnięcie rentowności EBITDA na tamtejszym rynku w 2023 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka zależna Polimeksu Mostostal - Naftoremont Naftobudowa, zawarła z Public Company Orlen Lietuva umowę na wykonanie, w formule EPC, modernizacji bloku regeneratora FCC w rafinerii w Możejkach - podał Polimex w komunikacie. Wynagrodzenie jest zryczałtowane i wyniesie 9,3 mln euro netto, a w przypadku realizacji prac dodatkowych nie przekroczy 10,25 mln euro netto.

H88, spółka zależna R22, nabyła udziały w prowadzącej działalność w modelu SaaS spółce Sellintegro - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Kernela upoważnili zarząd do skupu do maksymalnie 19.200.000 akcji własnych za łączną, maksymalną kwotę odpowiadającą 250 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie.

Plan Votum wytoczenia w 2021 roku 8.000 powództw w sprawach frankowych został zrealizowany. Mimo osiągnięcia założonego celu i rosnącej aktywności procesowej, Votum podtrzymuje zamiar generowania kolejnych powództw ponad ustalony plan - powiedział PAP Biznes prezes Votum Kacper Jankowski.

Orange Polska sfinalizował transakcję sprzedaży APG 50 proc. udziałów Światłowód Inwestycje i otrzymał 897 mln zł, jako pierwszą część zapłaty za transakcję - podał Orange w komunikacie. Płatność pozostałych 487 mln zł będzie rozliczana w latach 2022-2026, i będzie warunkowana realizacją uzgodnionego harmonogramu budowy sieci.

PKP Cargo w lipcu przewiozło 8 mln ton towarów, co oznacza wzrost rdr o 14,7 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym, powołując się na dane GUS.

Altus wezwał Ringier Axel Springer do zapłaty 174,5 mln zł odszkodowania w związku z artykułem z września 2018 roku - podał Altus w komunikacie.

Zysk netto grupy R22 w drugim kwartale wzrósł o 47 proc. rok do roku, do 8,4 mln zł - wynika z raportu półrocznego. Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się o 30 proc. do 18,6 mln zł.

