Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Bank Pekao SA liczy, że w III kwartale koszty ryzyka (CoR) będą na poziomie sprzed pandemii i wyniosą około 41-45 pb, a sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych będzie na podobnym poziomie jak w II kwartale - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku nadzorujący pion finansowy, Tomasz Kubiak.

Seshashayee Sridhara (a.k.a. Mittu Sridhara) zrezygnował z powołania do pełnienia funkcji członka zarządu Allegro. pl z powodów osobistych - podało Allegro w komunikacie. Miał on od 1 października zostać Chief Technology Officer.

Spółka Lotos Norge złożyła aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA organizowanej przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii. Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: Noaka oraz Sleipner - podał Lotos w komunikacie prasowym.

Bank Handlowy nie otrzymał stanowiska KNF zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok, w związku z czym nie został spełniony warunek wypłaty zysku za ten rok - podał bank w komunikacie.

KNF nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń kary pieniężne w łącznej wysokości 397.000 zł za 24 przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań - poinformowała Komisja w komunikacie.

Spółka One More Level (OML) liczy, że gra "Ghostrunner" będzie się dobrze sprzedawała jeszcze przez dłuższy czas, m.in. dzięki przygotowywanemu dużemu dodatkowi oraz wersji na nowe konsole - powiedział PAP Biznes prezes Szymon Bryła. Studio chce w najbliższym czasie powiększyć się do 45 osób, by móc pracować jednocześnie nad drugą częścią "Ghostrunnera" i produkcją o roboczej nazwie "Cyber Slash".

Kajima Europe, spółka zajmująca się inwestycjami i rozwojem nieruchomości w Europie, oraz Griffin Real Estate, firma inwestycyjna typu private equity, utworzyły joint venture w celu finansowania i rozwoju inwestycji w energetyce odnawialnej w Polsce. JV przejęło 72 proc. udziałów w PAD-RES, firmie deweloperskiej specjalizującej się w rozwoju projektów OZE - podały spółki w komunikacie prasowym.

Firma Oponiarska Dębica w drugim kwartale 2021 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 97,9 proc. rdr do 571,2 mln zł, a zysk netto do 14,6 mln zł, wobec straty na poziomie 21,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym. Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 17,3 mln zł, w porównaniu do 9,8 mln zł straty w drugim kwartale 2020 r.

Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na nabycie przez Banca Transilvania i BT Investments akcji Idea Bank Rumunia, co oznacza spełnienie się jednego z warunków zawartej w czerwcu umowy - poinformował Getin Holding w komunikacie.

Grupa Inpro planuje w całym 2021 roku przekazać klientom około 700 lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie około 850 mieszkań - podała spółka w komunikacie.

Kurs akcji spółki Woodpecker wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 28,3 proc. do 15,4 zł.

Spółka Małkowski-Martech i jej większościowi akcjonariusze zawarli list intencyjny z firmą Assa Abloy Mercor Doors, która zamierza kupić wszystkie akcje posiadane przez akcjonariuszy większościowych, tj. 87,54 proc. w kapitale zakładowym - podał Małkowski-Martech w komunikacie.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdził nadużycie podatkowe w spółce zależnej OEX, OEX E-Business i zdecydował o zabezpieczeniu na majątku tej firmy w wysokości ok. 2,8 mln zł - podał OEX w komunikacie.

Zarząd Ambry rekomenduje, by za rok obrotowy 2020/2021, zakończony 30 czerwca 2021 roku, wypłacić dywidendę w wysokości 0,95 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Strata netto grupy DataWalk spadła o 70 proc. w pierwszym półroczu 2021 roku do 1,34 mln zł, wobec 4,43 mln zł straty netto przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków spółki.

XBS Logistics zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 55.555 akcji XBS Pro-Log w przypadku, gdyby wszystkie oferty sprzedaży akcji zostały złożone do 26 września oraz nie więcej niż 54.054 akcje. Cena, w przypadku złożenia oferty sprzedaży do 26 września włącznie wynosi 37 zł za sztukę, a po tej dacie 36 zł za sztukę - poinformował w komunikacie pośredniczący Noble Securities.

All In! Games zawarł z ARP Games list intencyjny w sprawie utworzenia nowego podmiotu, który ma skomercjalizować gry ARP Games stworzone w latach 2016-2020 .- poinformowało All In! Games w komunikacie.

Astarta Holding zainwestuje w ciągu 2 lat około 50 mln USD w nową linię technologiczną do przetwarzania soi - podała spółka w komunikacie.

