Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Kolejny wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski.

Dino Polska otworzyło od stycznia do końca września 2021 roku 234 nowe sklepy wobec 153 rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

W działalności zagranicznej Exalo Drilling, spółki zależnej PGNiG, wystąpiły liczne nieprawidłowości, których konsekwencje finansowe, według szacunków NIK, przekroczyły kwotę 21,5 mln zł - podała Najwyższa Izba Kontroli w komunikacie.

Orange Polska chciałby prawdopodobnie w lutym, podczas prezentacji wyników za 2021 rok, przedstawić plany dotyczące infrastruktury masztowej - poinformowała dziennikarzy podczas Orange Europe Day wiceprezes Grupy Orange Mari-Noelle Jego-Laveissiere.

Orange Polska jest zainteresowany akwizycjami spółek z obszaru cyberbezpieczeństwa, big data i sztucznej inteligencji - powiedział podczas Orange Europe Day prezes spółki Julien Ducarroz.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), wzrosły w trzecim kwartale 2021 roku o ok. 17 proc. rdr, do 92,2 mln USD - poinformowała spółka w szacunkowych danych.

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w trzecim kwartale 2021 roku o 72 proc. rdr, do 155 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych danych.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ten Square Games wyniosły w trzecim kwartale 2021 roku 158,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

BoomBit wstępnie szacuje, że jego skonsolidowane przychody we wrześniu 2021 roku wyniosły 21,14 mln zł i były o 13 proc. wyższe niż w sierpniu. Koszt prowizji platform sięgnął 1,13 mln zł, a koszty marketingu wyniosły 12,63 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Ukraińska grupa rolnicza IMC w II połowie roku ponownie przeszacuje aktywa, ale skala zmian będzie mniejsza niż w I półroczu - poinformował PAP Biznes prezes, Alex Lissitsa. Spółka wyda w tym roku na inwestycje ok. 6 mln USD, podobna kwota zasili przyszłoroczny CAPEX. IMC nie ma w planach wzrostu banku ziemi czy mocy magazynowych.

W drugim półroczu 2021 r. popyt na usługi ULMA Construccion Polska w segmencie sprzedaży materiałów budowlanych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, ale dalszy wzrost cen może ograniczyć wolumen - ocenił w przesłanym PAP Biznes komentarzu zarząd spółki. Systematycznej poprawie ulega segment obsługi budów i zarząd liczy, że pozwoli to ograniczyć negatywny wpływ drugiego z segmentów działalności na wyniki grupy kapitałowej.

Develia sprzedała w okresie I-III kwartału 2021 roku 1.500 lokali wobec 781 rok wcześniej. Spółka przekazała w tym czasie 1.279 lokali wobec 746 lokali przed rokiem - poinformował deweloper w komunikacie.

Grupa Dom Development w okresie I-III kwartału 2021 roku sprzedała 2.972 lokali netto, co oznacza wzrost rdr o 13 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. W samym trzecim kwartale grupa sprzedała 856 lokali i przekazała klientom 599 lokali.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w ramach budowy stadionu miejskiego w Opolu wybrano ofertę Mirbudu o wartości 208,7 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.

Arctic Paper, który w ramach realizacji nowej strategii do 2030 r. zamierza wydać na inwestycje ok. 1,6 mld zł, chce także regularnie wypłacać dywidendę. Zarząd zamierza corocznie rekomendować wypłatę akcjonariuszom ok. 20-25 proc. wypracowanych zysków - poinformował prezes Michał Jarczyński.

Grupa Arctic Paper, w ramach nowej strategii na lata 2022-30, zamierza poszerzyć swoją działalność o nowe segmenty: opakowań i energii. Wpływ tych obszarów na wyniki grupy będzie widoczny począwszy od 2024 r. Przychody mogą wtedy wzrosnąć o ok. 350 mln zł, a EBITDA o 18 proc. wobec roku 2020 - poinformował prezes Michał Jarczyński.

Akcjonariusze Aplisens złożyli oferty sprzedaży łącznie 634.666 akcji spółki w ramach skupu akcji własnych - podał we wtorek Aplisens.

SolarSpot, spółka z branży fotowoltaicznej, chce pozyskać finansowanie na dalszy rozwój i planuje debiut giełdowy w 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany wydobywcze w zakładach górniczych Janina i Brzeszcze o łącznym potencjale dobowego wydobycia na poziomie ok. 10 tys. ton węgla - podał Tauron w komunikacie prasowym. Jeszcze w tym roku spółka planuje uruchomienie kolejnego frontu ścianowego w ZG Sobieski.

Ferro obserwowało dobrą aktywność klientów i instalatorów w III kw. 2021 r. Grupa podtrzymuje plan aktualizacji strategii w przyszłym roku. Ma być w niej uwzględniony m.in. segment źródeł ciepła, w którym działa przejęta spółka Termet - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Zarząd na razie nie wprowadza produktów Termetu do sprzedaży za granicą w znaczącej skali i chce wykorzystać zapotrzebowanie na te produkty w Polsce.

Capitea złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę solidarnie kwoty ok. 293 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przeciwko spółkom z grupy Deloitte - poinformowała spółka w komunikacie. Capitea uważa, że audytor nienależycie wykonał swoje obowiązki przy badaniu sprawozdań Getbacku.

Facebook Inc. przekazał we wpisie na blogu, że za sześciogodzinną awarią platform należących do firmy takich, jak Messenger, Whatsapp i Instagram, stała "błędna zmiana konfiguracji". W poniedziałek bez dostępu do mediów społecznościowych było ok. 3,5 mld użytkowników.

