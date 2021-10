Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, liczy na utrzymanie wysokich dynamik sprzedaży w kolejnych kwartałach, choć wzrosty mogą być niższe z powodu wysokiej bazy - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Bajołek. Celem na 2022 rok jest co najmniej utrzymanie poziomu rentowności procentowej EBITDA i wejście na co najmniej dwa nowe rynki.

Grupa Votum w segmencie roszczeń bankowych uzyskała w III kwartale 258 wyroków sądowych, z czego 96 proc. było korzystnych dla klientów. Votum obserwuje w ostatnim czasie rosnącą aktywność sądów w rozstrzyganiu spraw frankowych - poinformował PAP Biznes prezes Votum Robin Lawyers, Kacper Jankowski.

Amazon wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zdaniem analityków, wprowadzenie oferty Prime Amazon w Polsce we wtorek to element zwiększający konkurencję na rynku e-commerce w Polsce. Udziały w rynku i marża EBITDA Allegro mogą być pod presją.

PGNiG rozpoczął proces optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej PGNiG przyjmując wybrany wariant przekształceń organizacyjno-majątkowych spółki - podało PGNiG w komunikacie.

Zarząd Dino Polska zdecydował, że w ramach programu emisji z 2017 r. spółka wyemituje 200.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Ten Square Games po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych skupi się na realizacji strategii dywersyfikacji, chce wzmacniać portfolio tytułów - poinformowała spółka w komunikacie.

Szybkie zakończenie przeglądu strategicznych przez Ten Square Games jest zaskakujące - oceniają analitycy, którzy spodziewali się, że jego wynikiem może być odsprzedaż pakietu większościowego do inwestora branżowego. Ich zdaniem oczekiwania wycenowe akcjonariuszy mogły być wyższe niż oferty, które dostawała spółka, stąd decyzja o zakończeniu przeglądu i koncentracja na obecnej strategii oraz pozostaniu na GPW.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało we wtorek o powołaniu Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego do rady nadzorczej banku.

Asseco Poland powołało spółkę Asseco Cloud, która wspierać ma klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Spółka koncentruje się na rynku polskim, ale rozważana jest europejska chmura Asseco - podała spółka w komunikacie prasowym.

PCC Exol podpisał z PKN Orlen umowę dostawy i odbioru tlenku etylenu, która przewiduje zwiększanie dostaw tego surowca wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN. W pierwszym roku wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Kurs akcji spółki Creotech Instruments, producenta systemów i podzespołów satelitarnych, wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 26,2 proc. do 76,99 zł.

Komitet Stabilności Finansowej wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - poinformował bank w komunikacie.

Trakcja sprzedała na rzecz spółki deweloperskiej Dantex grunty o powierzchni ok. 2,07 ha na warszawskim Targówku, za cenę 25 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Sprzedaż działki będzie miała pozytywny wpływ na na wynik pozostałej działalności operacyjnej spółki i grupy w IV kwartale 2021 r.

Data premiery gry Punk Wars, realizowanej przez Strategy Forge, spółkę zależną Jujubee, została ustalona na 11 listopada 2021 r. w przypadku platformy PC - poinformował wydawca gry, notowana na NewConnect firma Jujubee.

International Personal Finance kupił w wyniku wezwania 1.673.203 swoich akcji - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Akcjonariusze spółki inwestycyjnej JR Holding ASI zdecydowali o przeniesieniu notowań z NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW - wynika z uchwał NWZ podjętych 12 października.

Mostostal Zabrze sprzedał grunty w Bytomiu o łącznej powierzchni 24,7 ha za 25,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Bumechu, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", zawarła umowę na sprzedaż węgla energetycznego w okresie od kwietnia 2022 r. do końca grudnia 2023 r., o szacunkowej wartości 145 mln zł netto - podał Bumech w komunikacie.

Unimot wstępnie szacuje, że we wrześniu 2021 roku w ujęciu jednostkowym zwiększył przychody o około 78 proc., do 663,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Onde zawarła umowę nabycia wszystkich udziałów w spółce celowej, będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25 MW, zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim - podało Onde, które prowadzi działalność w segmencie budownictwa dla OZE.

Draw Distance, producent gier notowany na rynku NewConnect, zawarł umowę wydawniczą dla gry "Serial Cleaners" z 505 Games SPA. Firma ta będzie pełniła funkcję globalnego wydawcy gry, w tym będzie odpowiadała za marketing i promocję tytułu - podał Draw Distance w komunikacie.

Marvipol Development kupił niezabudowaną nieruchomość o powierzchni około 1,18 ha położoną w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, za 10,5 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółki z Grupy ICOS, pośrednio zależne od Boryszewa, zgłoszą do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości. Boryszew planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln zł, które obciążą jednostkowy wynik spółki w 2021 r. - podał Boryszew w komunikacie.

Getin Noble Bank zanotował obniżenie wartości współczynnika kapitałowego Tier 1 na poziomie jednostkowym do ok. 5,8 proc., tj. o ok. 0,2 pp. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR - podał bank w komunikacie.

Zarząd Famuru zdecydował o emisji do 400.000 niezabezpieczonych "zielonych obligacji" o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Platforma handlu internetowego AliExpress, należąca do Alibaba Group, otwiera pod Łodzią pierwsze samodzielne centrum logistyczne - podała spółka w komunikacie prasowym.

