Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł i wynik banku okazał się 11 proc. gorszy od oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 280,9 mln zł. Analitycy oceniają, że bank pokazał przyzwoite wyniki, ale były one obciążone wyższymi kosztami związanymi z zawieraniem dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych.

Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł i wynik banku okazał się 11 proc. gorszy od oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 280,9 mln zł. Analitycy oceniają, że bank pokazał przyzwoite wyniki, ale były one obciążone wyższymi kosztami związanymi z zawieraniem dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych.

Bank Millennium liczy, że w IV kwartale podpisze około 2 tys. ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych. Bank w ciągu pół roku może wyjść na rynek z emisją obligacji pod wymóg MREL - poinformowali przedstawiciele banku.

Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele związków zawodowych uzgodnili treść porozumienia zabezpieczającego pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową - poinformował Lotos w komunikacie prasowym.

Wyniki Orange Polska w III kw. 2021 roku nieco przebiły konsensus. Analitycy oczekują neutralnej lub lekko pozytywnej reakcji kursu telekomu, zwracając uwagę na poprawę organicznych przepływów pieniężnych.

W ocenie prezesa Orange Polska Juliena Ducarroza projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie nie wyklucza obecnie żadnego dostawcy sprzętu, ale stwarza procedury do analizy dostawcy pod kątem spełnienia kryteriów cyberbezpieczeństwa. Orange Polska nie prowadzi analiz dotyczących konieczności wymiany sprzętu. Spółka uczestniczy w konsultacjach projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Orange Polska analizuje projekt infrastruktury masztowej, żadne decyzje jeszcze nie zapadły - powiedział podczas telekonferencji dla analityków członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

Z początkiem 2022 roku 615 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej przejdzie - wraz z majątkiem oddziału Jastrzębie III - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, by tam skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w nowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Chętnych było prawie trzykrotnie więcej.

Wawel miał w trzecim kwartale 2021 roku 12,9 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 17,9 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wawel zwraca uwagę na wzrost kosztów.

Bank Ochrony Środowiska zakłada w strategii ESG, że w 2023 roku zwiększy udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50 proc. W 2030 roku bank chce osiągnąć neutralność klimatyczną - podał BOŚ w komunikacie prasowym. Jeszcze w tym roku bank chce uzyskać rating ESG.

Szacunkowy zysk netto grupy XTB w trzecim kwartale wyniósł 101,5 mln zł wobec 68,4 mln zł zysku rok wcześniej, co analitycy odbierają jako bardzo dobry wynik. Ich zdaniem na wzrost przychodów częściowo przełożyła się aktywność klientów, a częściowo wyższa od oczekiwań rentowność na lota. Pozytywnie oceniają także zapowiedź zarządu o pozyskiwaniu co najmniej 30 tys. nowych klientów kwartalnie.

Rekordowa średnia liczba aktywnych klientów w wakacyjnym III kw. tworzy solidną bazę pod potencjalną zmienność na rynkach - ocenili w trakcie wtorkowej konferencji poświęconej wstępnym wynikom XTB za III kw. przedstawiciele spółki. Dodali, że nakłady marketingowe spółki są zwiększane, a gdy na światowych giełdach wzrośnie zmienność, wyniki mogą być jeszcze lepsze.

Jednostkowy zysk netto Bowim za trzy kwartały 2021 roku wyniósł ok. 136,5 mln zł, co stanowi wzrost o 132,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - poinformował dystrybutor stali w komunikacie dotyczącym wstępnych danych.

Xebia Consultancy Services ogłosiła przymusowy wykup akcji PGS Software - podało pośredniczące w transakcji Santander Biuro Maklerskie.

Kernel Holding wynegocjował zmianę umowy kredytu przedeksportowego zawartej w październiku 2017 r. z konsorcjum europejskich banków. Spółka zwiększyła limit kredytu do 420 mln USD - podał Kernel w komunikacie.

Kernel ogłosił skup do 3,575 mln akcji własnych, które odpowiadają 4,43 proc. głosów na WZ spółki. Cena za akcję wyniesie od 55 do 60 zł - podała spółka w komunikacie.

Premier Mateusz Morawiecki podtrzymał we wtorek, że Polska nie zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów.

Akcjonariusze DB Energy zdecydują 22 listopada o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 415 tys. akcji serii D - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Emisja ma nastąpić w formie subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z wyłączeniem w całości prawa poboru.

Synektik otrzymał zgodę na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika - podała spółka w komunikacie.

Zarząd MLP Group przyjął uchwałę o emisji do 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 20 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Największy fundusz emerytalny w Holandii ABP przestaje inwestować w firmy produkujące paliwa kopalne. Pod koniec ubiegłego roku ABP zainwestowało ponad 15 mld euro w akcje Shell, BP, Gazpromu i ExxonMobil. Teraz zamierza jest sprzedać.

Zarząd GPW wyznaczył 3 listopada jako dzień pierwszego notowania akcji Constance Care na rynku NewConnect - wynika z uchwały zarządu giełdy.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl