Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Skorygowana EBITDA Allegro w trzecim kwartale 2021 roku wzrosła rdr o 15,5 proc. do 471,7 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 476,6 mln zł. Allegro miało w trzecim kwartale 2021 roku 324,4 mln zł zysku netto wobec 131,7 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus zakładał 281 mln zł zysku netto.

Wyniki Allegro za trzeci kwartał okazały się zgodne z konsensusem, ale zdaniem analityków, najbardziej istotnym elementem jest brak zmian w prognozie na 2021 rok, co oznacza niskie dynamiki GMV i skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale.

Allegro nie zmienia prognoz, jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich rocznych założeń finansowych na 2021 rok - podało Allegro w komunikacie prasowym.

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w trzecim kwartale 2021 roku 4.595 mln zł i był o 1,1 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Za wynikiem tym stało rozpoznanie jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w trzecim kwartale 2021 roku w kwocie 3.691 mln zł.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 93,4 mln zł i okazał się 16 proc. powyżej oczekiwań rynku. Analitycy oceniają, że przebicie prognoz miało miejsce na pozostałych przychodach, dzięki wysokim zyskom z tradingu oraz na kosztach operacyjnych. Wyniki banku mogą być podstawą do podniesienia prognoz na kolejne lata.

Bank Handlowy planuje na początku 2022 roku przedstawić nową strategię, bank chce nadal wypłacać dywidendę i w kolejnych kwartałach utrzymywać koszty ryzyka w przedziale 30-40 pb - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2021 roku spadł do 153,9 mln zł z 231,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał 4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 160 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska planuje w pierwszym kwartale 2022 roku ogłosić nową strategię na lata 2022-2025. Bank liczy na dalszą poprawę wskaźnika koszów do dochodów i zakłada, że będzie zawiązywał kolejne rezerwy na portfel kredytów CHF - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Grupa PGE szacuje, że miała po 9 miesiącach 2021 roku ok. 7.364 mln zł EBITDA i ok. 3.251 mln zł skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Enea szacuje, że miała w trzecim kwartale 2021 roku 1.121 mln zł EBITDA wobec 934,3 mln zł konsensusu - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 570 mln zł wobec 400,2 mln zł, które zakładał konsensus rynkowy.

Zysk netto działającego w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruku wzrósł rdr w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. o 63,4 proc. do 86,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Mo-Bruk, poza kontynuowaniem prac nad akwizycjami, pozyskuje także tereny pod budowę kolejnych instalacji do przetwarzania odpadów i rozważa inwestycje w nowe technologie.

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale wzrósł do 32,2 mln zł z 8,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Na rachunkach Getin Holding znajduje się obecnie 220 mln zł, a proces sprzedaży pozostałych aktywów przebiega szybciej niż zakładała spółka - poinformował zarząd firmy na konferencji prasowej podsumowującej wyniki Getin Holding po trzech kwartałach 2021 roku.

Dębica szacuje, że miała w trzecim kwartale 2021 roku 3,98 mln zł zysku netto i 550,3 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie 2020 roku firma wypracowała 53 mln zł zysku netto i 509,9 mln zł przychodów.

Arctic Paper zanotował w trzecim kwartale 2021 roku 102,1 mln zł wyniku EBITDA, co oznacza wzrost rok do roku o 15,7 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik jest lekko powyżej oczekiwań analityków w przedziale 96,1-99,5 mln zł.

Budmimex zakłada, że w przyszłych latach utrzyma przychody na poziomie zbliżonym do tego, który osiągnie w 2021 r. Widzi jednak szansę na lekką poprawę rentowności - poinformowali przedstawiciele spółki budowlanej.

Skonsolidowane przychody Inter Cars w październiku 2021 roku wyniosły 1.166,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 27,3 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 9.784,2 mln zł przychodów, czyli o 32,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Grupa CEZ podwyższyła cele na 2021 r. i spodziewa się osiągnąć 59-60 mld CZK EBITDA oraz 19-21 mld CZK skorygowanego zysku netto - podał CEZ w komunikacie. W prezentacji grupa poinformowała, że wstrzymuje proces sprzedaży aktywów wytwórczych w Polsce.

Krynicki Recykling szacuje, że skonsolidowana EBITDA w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 13,85 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 136,8 proc. - podała spółka w komunikacie.

Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z Shell Mobility Polska - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Action zdecydował o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w sprawie współpracy dotyczącej uzyskania finansowania kredytowego na spłatę zobowiązań układowych celem wcześniejszego wykonania układu - podała spółka w komunikacie.

Grupa Eurocash kupiła 49 proc. udziałów w spółce prowadzącej sieć sklepów Arhelan, która będzie współpracować z grupą w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum - podał Eurocash w komunikacie

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-październik 3.211 nowych przyczep i naczep, czyli o 89,9 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Drago Entertainment ogłosiło aktualizację strategii na lata 2021-23, w której zakłada rozpoczęcie procedury przeniesienia notowań akcji z NewConnect na główny rynek regulowany GPW - podał w komunikacie producent i deweloper gier wideo. Spółka planuje także kilka premier na przyszły rok i rozwój gry Gas Station Simulator we współpracy z wydawcami.

Vixa Games rozpoczęła ofertę publiczną, z której chce pozyskać ok. 3 mln zł. Środki mają posłużyć do ukończenia prac nad grą "The Crackpet Show" oraz produkcji dwóch kolejnych tytułów - poinformował podczas konferencji prezes Juliusz Mićko. Firma planuje debiut na rynku NewConnect.

W ofercie zamiany akcji PBKM na akcje Vita 34 spełnione zostały wszystkie warunki lub zrzeczono się ich spełnienia i zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W związku z tym Vita 34 posiada akcje PBKM odpowiadające ok. 97,98 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w tej spółce - podał PBKM w komunikacie.

Unibep przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie walnemu wypłaty dywidendy w wysokości od 20 proc. do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, z uwzględnieniem m.in. perspektyw, przyszłych zysków, wymogów gotówkowych, sytuacji finansowej i planów rozwoju grupy - podał Unibep w komunikacie.

Rada nadzorcza Unibepu rekomenduje zarządowi przeprowadzenie oferty publicznej akcji spółki zależnej Unidevelopment, odpowiadającej w grupie za segment deweloperski - poinformował Unibep w komunikacie. Rada rekomenduje też utworzenie w grupie nowego segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego.

