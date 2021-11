Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Makarony Polskie zakładają, że w tym roku eksport wyniesie ok. 11 proc. obrotów grupy, a w przyszłym roku zwiększy się do ok. 15 proc. Wpływ na to będzie miał wzrost sprzedaży makaronów na Ukrainie oraz większy popyt na dania gotowe w krajach Europy Zachodniej - poinformował Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju spółki.

Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych, planuje w najbliższych tygodniach przeprowadzić emisję akcji, której wartość może wynieść ok. 150 mln euro. W pierwszym kwartale 2022 roku spółka mogłaby wyjść na rynek z emisją zielonych obligacji - poinformowali PAP Biznes członkowie zarządu GTC.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 2,417 mld zł wobec 2,705 mld zł w drugim kwartale 2021 r. i wobec 1,767 mld zł przed rokiem - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego spółki. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 2,41 mld zł skorygowanej EBITDA.

Grupa Globe Trade Centre odnotowała w III kw. 2021 roku 11,3 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 17,2 mln euro przed tokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 15,4 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 12,9-16,6 mln euro.

Zysk netto Creepy Jar w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 9,1 mln zł, w porównaniu do 0,3 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka we wstępnych danych. Wynik okazał się 23,6 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Wirtualnej Polski w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 53,4 mln zł, w porównaniu do 25,1 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku - wynika z raportu kwartalnego spółki. Wynik był o 53,5 proc. wyższy od konsensusu.

Grupa Columbus Energy w trzecim kwartale 2021 roku miała 172,4 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, wobec 213,2 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 11,7 mln zł wobec 31,2 mln zł rok wcześniej. Strata netto j.d. wyniosła 4,3 mln zł, w porównaniu do 24,4 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Zysk netto grupy Develia wyniósł w trzecim kwartale 2021 r. 29,1 mln zł wobec 14,2 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus zakładał zysk netto na poziomie 31,3 mln zł. Zysk operacyjny grupy wzrósł rdr o 88 proc., do 49,7 mln zł wobec konsensusu 51,2 mln zł.

Według wstępnych danych w wezwaniu na akcje Cyfrowego Polsatu złożono zapisy na 11.770.601 akcji, stanowiących 1,84 proc. kapitału zakładowego spółki. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do sprzedaży 263.807.651 akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 41,24 proc. kapitału zakładowego i 34 proc. głosów na WZ, po cenie 35 zł za sztukę. Według analityków bardzo niską skalę zapisów w wezwaniu na akcje Cyfrowego Polsatu można odbierać jako dowód zaufania dla zmysłu biznesowego jego głównego akcjonariusza Zygmunta Solorza, zwłaszcza przy braku szczegółów dotyczących dalszej strategii grupy.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali 16 listopada o skupie do 127.909.203 akcji własnych po cenie maksymalnej 60 zł za sztukę - poinformował prowadzący walne Jerzy Modrzejewski. Pierwotnie planowano skup do 83.250.000 akcji własnych po cenie maksymalnej 35 zł za sztukę. Łączna kwota przeznaczona na buyback nie zmieniła się i wynosi 2,93 mld zł.

KGHM szacuje, że koszty implementacji celów klimatycznych UE w latach 2021-2030 wyniosłyby 4 mld zł - podała spółka. Wzrost kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS firma szacuje na 1,04 mld zł, a wyższe jednostkowe ceny energii mogą zwiększyć koszty dodatkowo o ok. 2,96 mld zł. Zarząd spółki przyjął we wtorek politykę klimatyczną - chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

mBank planuje do 2025 roku zwiększyć o 1 mln liczbę aktywnych klientów indywidualnych oraz znaleźć się w trójce największych kredytodawców na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych - podał bank w prezentacji strategii lata 2021-2025.

mBank w strategii na lata 2021-2025 założył, że będzie stopniowo zwiększał poziom rezerw tworzonych na portfel kredytów walutowych - poinformował prezes mBanku, Cezary Stypułkowski

Przychody spółki P4, właściciela sieci komórkowej Play, wzrosły w trzecim kwartale 2021 roku o 1,7 proc. do 1,83 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa OT Logistics (OTL) zawarła z grupą Rhenus porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego świadczenia usług. W październiku OTL sfinalizował sprzedaż niemieckiej grupie spółki C.Hartwig Gdynia - podała polska spółka w komunikacie prasowym. Obecna wartość zadłużenia odsetkowego OTL spadła poniżej poziomu 1,5 krotności EBITDA planowanej do osiągania od 2022 roku, po dekonsolidacji sprzedanych spółek.

Zarząd Atlanty Poland proponuje, aby z zysku netto za rok obrotowy 2020/2021 spółka wypłaciła w formie dywidendy 2,31 mln zł - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

To jest całkowita nieprawda - powiedział w Polskim Radiu24 prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński pytany o pogłoskę dotyczącą odejścia Daniela Obajtka z funkcji prezesa PKN Orlen. Obajtek się świetnie sprawdza w roli szefa Orlenu i budowniczego wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego - dodał.

Grupa Famur ma portfel projektów fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 1,4 GW, kontynuuje budowę farm o łącznej mocy ponad 130 MW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Alumetal w czwartym kwartale planuje poprawić wielkość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r., a w całym 2021 r. zbliżyć się do poziomu 230 tys. ton sprzedaży. W 2022 r. grupa chce przekroczyć zakładany w strategii wolumen 250 tys. ton - poinformował zarząd podczas wtorkowej wideokonferencji. Alumetal spodziewa się, że największym rynkiem sprzedażowym grupy w bieżącym roku może być rynek niemiecki.

Elektrociepłownia Będzin Sp z o.o. , spółka zależna Elektrociepłowni Będzin SA, otrzymała od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wezwanie do zapłaty obejmujące kary umowne za nieodebrany węgiel za 2020 r. w kwocie 3,2 mln zł oraz za 2021 r. w kwocie 3,3 mln zł - podała Elektrociepłowni Będzin w komunikacie.

W wyniku wezwania na akcje ZPC Otmuchów, ogłoszonego przez Tornellon Investments i Kervan International. zawarto transakcje na 98.020 akcji spółki - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Zarząd ukraińskiej spółki żywnościowej IMC zdecydował o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,16 euro na akcję - poinformowało IMC w komunikacie. Wypłata zaliczkowej dywidendy nastąpi 30 listopada, a uprawnieni do niej będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 23 listopada.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podejmie rozmowy płacowe ze związkowcami - wynika z wtorkowej informacji spółki. W poniedziałek z takim żądaniem wystąpiło pięć wiodących związków z największej górniczej firmy. Spotkanie jest planowane na przyszły tydzień.

GLS rozpoczął współpracę z Kolporterem, w ramach której przesyłki firmy kurierskiej będą dostępne w 600 salonikach prasowych - podał GLS w komunikacie prasowym.

Aion Bank po trzech miesiącach działalności w Polsce ma ponad 20 tys. klientów, którzy na rachunkach oszczędnościowych zdeponowali w sumie miliard złotych - poinformował bank w komunikacie prasowym.

