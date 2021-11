Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Action chce zdobyć finansowanie na przyspieszoną spłatę układu, by dzięki limitom kredytowym od ubezpieczycieli zwiększyć płynność i móc rozwijać się szybciej - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Bieliński. Spółka poprawiła rentowność i na razie utrzymuje wyższe marże, ale w przyszłym roku spodziewa się dalszego wzrostu kosztów. Zwraca uwagę na problemy z dostępnością produktów, szczególnie dotkliwe w czwartym kwartale.

Action chce zdobyć finansowanie na przyspieszoną spłatę układu, by dzięki limitom kredytowym od ubezpieczycieli zwiększyć płynność i móc rozwijać się szybciej - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Bieliński. Spółka poprawiła rentowność i na razie utrzymuje wyższe marże, ale w przyszłym roku spodziewa się dalszego wzrostu kosztów. Zwraca uwagę na problemy z dostępnością produktów, szczególnie dotkliwe w czwartym kwartale.

CCC otworzyło pierwszy chorwacki sklep HalfPrice. Lokal znajduje się w Zagrzebiu - podała grupa w komunikacie prasowym.

Ferro planuje w 2021 r. nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 15 mln zł, a w 2022 r. CAPEX ma być istotnie wyższy - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Otwarcie nowego centrum logistycznego, które prawdopodobnie będzie znajdować się w Rumunii, planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r.

PCF Group nadal jest zainteresowane akwizycjami, a po ostatnim spadku wycen producentów gier na GPW spółka może rozważyć również przejęcie na krajowym rynku kapitałowym - poinformował prezes Sebastian Wojciechowski.

Murapol odwołał ofertę publiczną akcji ze względu na zwiększoną niepewność rynkową - podał deweloper w komunikacie.

Cena w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediacap została podwyższona do 3,50 zł za akcję - podało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku. W połowie października porozumienie akcjonariuszy Mediacap wezwało do sprzedaży 6.703.994 akcji spółki, stanowiących 35,62 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 3,25 zł za akcję.

Santander Bank Polska sfinalizował transakcję sprzedaży akcji AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych na rzecz Allianz Holding EINS GMBH za łączną cenę 223,3 mln euro - podał bank w komunikacie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy wzrósł w okresie styczeń-październik do 36,67 proc. całego rynku wobec 36,56 proc. w analogicznym okresie 2020 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Mabion zawarł ze szwajcarską spółką Adolf Kühner AG umowę zakupu czterech bioreaktorów o pojemności 2.500 litrów każdy wraz usługami dodatkowymi - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 2,3 mln euro netto.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) podjęło decyzję o rozpoczęciu przygotowań do przeniesienia notowań akcji z NewConnect na główny rynek GPW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Feardemic, spółka zależna Bloober Team, rozważa ofertę publiczną i debiut na głównym rynku GPW - poinformował prezes Scott Millard.

Kombinat Konopny, spółka specjalizująca się w uprawie i przetwórstwie konopi włóknistych, w połowie 2022 roku planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect - poinformował Kombinat w komunikacie prasowym.

eFitness, producent i dostawca oprogramowania typu SaaS (ang. Software as a Service) dla obiektów sportowych, głównie klubów fitness, w pierwszym kwartale 2022 roku planuje rozpoczęcie procedury wejścia na NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka zajmująca się monetyzacją cyfrowych danych, ma strategię na lata 2021 - 2023. Grupa planuje do końca 2023 roku zainwestować do 50 mln zł, finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych - podała spółka w komunikacie prasowym.

SFD, prowadzący handel suplementami i odżywkami, chce wypłacić 1,76 mln zł zaliczki na poczet dywidendy, czyli 0,04 zł na akcję. Uprawnionymi do otrzymania zaliczki będą akcjonariusze posiadający akcje na dzień 23 grudnia 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

