Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych - podał Orlen w komunikacie prasowym.

PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych - podał Orlen w komunikacie prasowym.

Orlen Synthos Green Energy, spółka joint venture, którą utworzą PKN Orlen i Synthos Green Energy, ma ambicję wyjścia z technologią małych reaktorów jądrowych SMR poza Polskę - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1.400 pracowników - podała spółka w komunikacie. Efekt finansowy wynikający z umowy zostanie uwzględniony w wynikach czwartego kwartału 2021 r.

PCF Group spodziewa się, że "Outriders" zbliży się do progu rentowności w przyszłym roku, po wydaniu rozszerzenia do gry - poinformował PAP Biznes prezes Sebastian Wojciechowski. Firma kontynuuje prace nad kolejnymi projektami na zlecenie, "Dagger" i "Gemini", a jeden z nich jest na zaawansowanym etapie preprodukcji. Trwają też prace nad własną grą, jednak nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku gracze i inwestorzy dowiedzą się czegoś o nowym tytule.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dot. portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2021 r. w łącznej kwocie ok. 1,3 mld zł, co oznacza zaksięgowanie w ciężar IV kwartału rezerwy w wysokości ok. 580 mln zł - podał bank w komunikacie. Bank spodziewa się straty netto w IV kwartale 2021 r., jednak wynik netto za cały 2021 r. będzie dodatni.

Kurs akcji producenta gier Big Cheese Studio spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW o 8,6 proc. do 32 zł. W pierwszych minutach sesji nie zawarto transakcji prawami do akcji spółki.

Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie 23 mln zł dywidendy, czyli 9,20 zł na akcję - podała spółka.

Porozumienie w sprawie Turowa jest już właściwie uzgodnione. Jest nadzieja, że do jego zawarcia dojdzie jeszcze w tym roku - powiedział we wtorek dziennikarzom wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Sonel zakłada w strategii na lata 2022-2024 osiągnięcie sprzedaży produktów i usług na poziomie 135 mln zł w 2024 r., przy utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 17 proc. - podał Sonel w komunikacie.

Mercor podpisał umowę nabycia 25 proc. udziałów w spółce Elmech-ASE, rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii - podał Mercor w komunikacie.

Lentex otrzymał zgodę rady nadzorczej na sprzedaż do 1.332.968 akcji spółki zależnej Gamrat, po cenie 19,28 zł za papier, w odpowiedzi na otrzymane oferty nabycia akcji - podał Lentex w komunikacie.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl