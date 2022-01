Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Dino Polska otworzyło w 2021 roku 343 nowe sklepy wobec 255 rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Dino Polska otworzyło w 2021 roku 343 nowe sklepy wobec 255 rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

InPost i OLX nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie logistyki przesyłek dostępnych dla użytkowników serwisu ogłoszeniowego OLX. Umowa została podpisana na 5 lat - podała spółka w komunikacie prasowym.

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w 2021 r. na ok. 1,257 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 r. o 34,3 proc. - podała spółka w komunikacie.

Grupa Dom Development w 2021 roku sprzedała 4.066 lokali netto, co oznacza wzrost rdr o 8 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. W samym czwartym kwartale grupa sprzedała 1.094 lokale i przekazała klientom 811 lokali.

Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w grudniu do 7 USD na baryłce z 7,4 USD w listopadzie - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w grudniu 2021 roku spadła do -2,5 USD/bbl z 0,82 USD/bbl na baryłce w listopadzie - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie październik - grudzień 2021 roku miała 105,1 mln zł przychodów, czyli więcej o 38 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. W całym 2021 roku przychody grupy szacowane są na 276,7 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc. rdr.

Sunday Energy, dostawca rozwiązań z rynku OZE, złożył Dokument Informacyjny na GPW i wiosną spodziewa się debiutu na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie.

Nationale-Nederlanden OFE i Góralska Park nie sprzedadzą swoich walorów w wezwaniu na akcje Izobloku, ponieważ uważają, że zaproponowana cena nie odzwierciedla wartości spółki - poinformowały oba podmioty w oświadczeniu.

Konsorcjum Polimeksu Mostostalu, zależnego Mostostalu Siedlce oraz Węglokoksu wykona antykorozyjne przęsła stalowe dla Straży Granicznej za 589 mln zł brutto. Wynagrodzenie Polimeksu i spółki zależnej ma wynieść 241,2 mln zł - podał Polimex.

Skonsolidowane przychody VRG w grudniu 2021 roku wyniosły 173,8 mln zł, co oznacza wzrost o 32,6 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco w 2021 roku przychody VRG wyniosły 1.070,6 mln zł i były wyższe rdr o 25,4 proc.

Unimot Energia i Gaz z grupy kapitałowej Unimotu nie sprzeda 80 proc. udziałów w spółce Naturalna Energia, ponieważ nie spełnił się warunek transakcji - poinformował Unimot w komunikacie.

Rafako planuje emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 100 mln zł. Papiery mają zostać w całości zaoferowane Agencji Rozwoju Przemysłu - podała spółka w projektach uchwał na WZ zwołane na 2 lutego.

Marvipol Development sprzedał w czwartym kwartale 2021 roku 131 mieszkań i lokali usługowych o łącznej wartości 132,4 mln zł - poinformował deweloper w komunikacie. W ubiegłym roku spółka sprzedała 376 lokali o łącznej wartości 369 mln zł.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

mfm/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl