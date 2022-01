Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Tauron chce wybudować w Mysłowicach farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy 100 MW - poinformowała spółka. W pierwszym etapie do eksploatacji ma zostać oddanych ok. 37 MW, a w drugim ok. 60 MW. Na realizację pierwszego etapu Tauron otrzyma 82,5 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW.

Tauron chce wybudować w Mysłowicach farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy 100 MW - poinformowała spółka. W pierwszym etapie do eksploatacji ma zostać oddanych ok. 37 MW, a w drugim ok. 60 MW. Na realizację pierwszego etapu Tauron otrzyma 82,5 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW.

Allegro uruchamia komercyjnie usługę fulfillment, która polega na przechowywaniu towarów oraz pakowaniu i nadawaniu przesyłek, a także obsłudze zwrotów - podała spółka w komunikacie prasowym. We wrześniu 2021 roku Allegro rozpoczęło pilotaż fulfillmentu dla około 30 firm.

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM w grudniu 2021 r. wyniosła 58,4 tys. ton, co stanowi spadek rdr o 23 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła z kolei 57,6 tys. ton i była niższa rdr o 11 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Lotos Kolej w 2021 roku wykonał rekordowo wysoką pracę przewozową dzięki zwiększeniu przewozów dla klientów spoza grupy kapitałowej Lotosu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Praca przewozowa sięgnęła niemal 5,6 mld tonokilometrów, o 2,3 proc. więcej niż w 2020 roku.

Zarząd Grupy Azoty Polyolefins podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy na realizację projektu Polimery Police. Aneks przewiduje m.in. zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, Hyundai Engineering, o kwotę 72,48 mln euro i wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy - podała Grupa Azoty w komunikacie.

Walne zgromadzenie Asbisu podjęło uchwałę dot. skupu do 300.000 akcji własnych. Spółka przeznaczy na ten cel do 1.000.000 USD - poinformowała spółka w uchwałach NWZ.

Światowa Federacja Giełd (World Federation of Exchanges) zdecydowała o przyznaniu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie statusu instytucji stowarzyszonej - podała GPW w komunikacie prasowym. WFE przyjęła również wniosek warszawskiej giełdy o rozpoczęcie procesu ubiegania się o pełne członkostwo.

Notowana dotychczas na NewConnect spółka BioMaxima przejdzie 31 stycznia 2022 r. na rynek główny GPW - podała giełda w komunikacie.

Planowana emisja akcji PGE jest pozytywna dla profilu kredytowego spółki - uważają analitycy agencji Moody's.

Oferta Budimeksu za 215,5 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w Siedlcach - podała spółka w komunikacie.

