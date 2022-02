Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

ING Bank Śląski oraz Qair podpisały umowę kredytową o łącznej wartości 242 mln zł na finansowanie budowy dziesięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MW i dwóch farm wiatrowych o mocy 10 MW - podał bank w komunikacie prasowym.

PGE Energia Odnawialna kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Elektrownie mają zostać uruchomione do końca trzeciego kwartału 2023 r.

Największy sprzedawca detaliczny gazu PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziło kolejną obniżkę cen gazu dla odbiorców biznesowych. Zapłacą oni o 35 proc. mniej w stosunku do cennika z początku roku - wynika z informacji zamieszczonych na stronie spółki.

Grodno szacuje, że po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/2022, czyli od kwietnia do końca grudnia 2021 r., wypracowało 32,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 179 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły w tym czasie do 877,3 mln zł z 526,2 mln zł rok wcześniej.

Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, zanotowała w 2021 roku 1,3 mln euro zysku netto wobec 5,7 mln euro straty rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Gra "Gas Station Simulator" sprzedała się do końca grudnia 2021 roku w ponad 450 tys. egzemplarzy - poinformował Drago Entertaiment w komunikacie. W tym półroczu ma się odbyć premiera gry w wersji na macOS.

Marvipol Development wprowadził do sprzedaży nową inwestycję mieszkaniową w Warszawie. W jej pierwszym etapie powstaną dwa budynki obejmujące łącznie 365 mieszkań i 6 lokali usługowych - podał deweloper w komunikacie prasowym.

Asbis podpisał umowę na wynajem ok. 10 tys. m kw. powierzchni magazynowej pod nowe centrum dystrybucyjne w Pradze. Tym samym powierzchnia centrum dystrybucyjnego grupy w tym mieście wzrośnie dwukrotnie - podał Asbis w komunikacie prasowym.

Alvise Favara i David Roberts zostali powołani na stanowiska członków zarządu Allegro. pl ze skutkiem od 1 marca 2022 r. - podało Allegro w komunikacie.

Bioceltix szacuje, że całkowite koszty działalności do końca 2024 r. wyniosą do ok. 67 mln zł, z czego do ok. 60 mln zł spółka będzie musiała pozyskać ze źródeł zewnętrznych - podał Bioceltix w aktualizacji strategii na lata 2022-24. Spółka planuje poddać pod głosowanie na WZ uchwałę dot. podwyższenia kapitału zakładowego.

FamiCordTx, spółka z Grupy PBKM (FamiCord Group) pozyskała 16 mln zł z emisji akcji w ramach pre-IPO. Środki z emisji będą finansować I fazę badań klinicznych CAR-T - podała spółka w komunikacie prasowym. W planach jest IPO spółki i debiut na giełdzie w 2023 roku.

Kruk przydzielił 500 tys. 5-letnich obligacji serii AM2 po cenie emisyjnej w wysokości 100 zł. Wartość emisji wyniosła 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Redukcja zapisów wyniosła 79,93 proc.

Grupa Columbus Energy nabyła 100 proc. udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej, z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, o łącznej mocy 61,3 MW. W ramach współpracy Columbus będzie miał też możliwość zwiększenia zainstalowanej mocy do 91,3 MW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Synektik podpisał z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie umowę na sprzedaż, dostawę i instalację systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Wartość umowy wynosi 13,85 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

NWZ Introlu zdecydowało o częściowym - w zakresie kwoty 6,4 mln zł - rozwiązaniu kapitału rezerwowego i wypłacie 25 groszy dywidendy na akcję - poinformował Introl w komunikacie.

Zaktualizowana strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla koksowego i wzmocnienie jego jakości. Spółka położy też nacisk na środowisko - redukcję śladu węglowego i działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej - zapowiedział prezes JSW Tomasz Cudny. Dodał, że obecnie trwają końcowe prace nad tym dokumentem

Zysk na akcję Pfizera, jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, w IV kw. 2021 r. wyniósł 1,08 USD - podała spółka w komunikacie. Oczekiwano 87 centów.

Ulma Construccion Polska szacuje zysk netto w 2021 roku na 27 mln zł, co oznacza wzrost o 33,6 proc. rok do roku - podała spółka. Przychody wzrosły o 10,1 proc. do 209,9 mln zł.

