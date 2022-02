Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

CD Projekt RED zaprezentował podczas wtorkowej prezentacji na Twitch szczegóły wprowadzanych od 15 lutego patcha 1.5 oraz aktualizacji gry Cyberpunk 2077 na nowe konsole PS5 i XSX/S.

CD Projekt RED zaprezentował podczas wtorkowej prezentacji na Twitch szczegóły wprowadzanych od 15 lutego patcha 1.5 oraz aktualizacji gry Cyberpunk 2077 na nowe konsole PS5 i XSX/S.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do zarządu Piotra Sabata, od dnia 1 marca 2022 roku - podał PKN Orlen w komunikacie.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w styczniu 2022 r. do 21.751.578 z 21.867.084 w grudniu 2021 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Lawrence David, spółka zależna Wieltonu, otrzymała od Amazon UK Services potwierdzenie dwóch zamówień na dostawę pojazdów - podał Wielton w komunikacie. Spółka ma dostarczyć do końca 2022 roku kilkaset naczep typu furgon na rynek brytyjski. Szacunkowa wartość netto zamówień wynosi łącznie ok. 22,2 mln GBP, tj. ok. 120 mln zł.

Dino Polska wybuduje nowe centrum dystrybucyjne w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim - podała spółka w komunikacie. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 130 mln zł netto i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz z kredytów bankowych.

Portfel zamówień Grupy Torpol na koniec 2021 roku, uwzględniając nowo pozyskany projekt budowy nowego dworca kolejowego w Olsztynie, wynosi ok. 1,2 mld zł netto. Jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wynosi prawie 13 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Benefit Systems rozpoczął współpracę z siecią Żabka. W ramach pilotażu uruchomiona została pierwsza bezobsługowa Żabka Nano w klubie fitness Zdrofit Bemowo - podała Żabka Polska w komunikacie prasowym.

KNF zalecił Bankowi Millennium utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 0,89 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Skriware, spółka działająca w branży EdTech, zamierza na przełomie 2022 i 2023 r. przeprowadzić ofertę publiczną akcji i zadebiutować na głównym rynku GPW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Krakowskie studio Starward Industries zakończyło prace nad wersją alpha gry opartej na powieści Stanisława Lema "Niezwyciężony" ("The Invincible") i rozpoczęło prace nad wersją beta - podała spółka w komunikacie prasowym. Ukończenie pierwszego etapu produkcji wersji beta planowane jest na koniec lutego 2022 r.

Fundusz stabilizacyjny, w którym Jastrzębska Spółka Węglowa zgromadziła w szczytowym momencie ponad 1,8 mld zł, idealnie spełnił swą rolę w okresie słabszej koniunktury. Wiosną zapadną decyzje ws. ponownego zasilenia utworzonego w 2018 r. funduszu - przekazał PAP wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

