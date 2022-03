Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Śnieżka obecnie nie widzi podstaw do dokonania odpisów na rynkach ukraińskim i rosyjskim w związku z trwającą wojną - poinformował zarząd podczas wtorkowej konferencji. Obecnie analizowana jest sytuacja związana z możliwością wyjścia z rynku rosyjskiego, ale decyzje w tej sprawie nie zostały na razie podjęte.

Śnieżka w kolejnych latach chce zmniejszać CAPEX i zadłużenie, a celem jest powrót do wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 1 - wynika z wypowiedzi zarządu podczas wtorkowej konferencji. Zarząd ocenił, że Śnieżka jest nadal zainteresowana akwizycjami.

Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2021 rok w kwocie 5,3 zł na akcję - podał bank w komunikacie. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 689,5 mln zł, co stanowi 30 proc. jednostkowego zysku netto banku za zeszły rok.

W środę rozpocznie się druga część postoju remontowego rafinerii w Gdańsku. Tym razem zatrzymanych zostanie 50 z 65 instalacji, a postój remontowy będzie trwał ponad dwa miesiące - poinformował Lotos w komunikacie. Jak dodano, prace nie wpłyną na zobowiązania handlowe grupy.

Komitety kredytowe Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Santander Bank Polska zgodziły się na udzielenie spółce Benefit Systems długoterminowego finansowania w wysokości do 205 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-luty 756 nowych przyczep i naczep, czyli o 57,2 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

ML System szacuje, że w 2021 roku skonsolidowane przychody wzrosły do ok. 188,8 mln zł z 127,3 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła ok. 24,4 mln zł wobec 22,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wojasa wyniosły w lutym 2022 roku 17,64 mln zł i były niższe rdr o 13,3 proc. - podała spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-luty 2022 roku grupa odnotowała 32,93 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 8,1 proc.

