Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację PKN Orlen z PGNiG. Warunkiem jest wyzbycie się kontroli nad Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG - poinformował koncern w komunikacie.

PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca 2022 roku - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem fuzja jest kluczowa dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej.

Skarb Państwa preferuje niegotówkową formę transakcji połączenia PKN Orlen z PGNiG, a po powstaniu połączonego podmiotu na bazie Orlenu, PGNiG i Lotosu Skarb Państwa chce mieć w nim udział na poziomie bliskim 50 proc. - poinformował w środę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że operatorem systemu magazynowania gazu, po wyłączeniu Gas Storage Poland z połączonego podmiotu na bazie Orlenu, PGNG i Lotosu, pozostanie podmiot niezależny, ale polski.

mBank ocenia, że w krótkim okresie obecna sytuacja makroekonomiczna nie wpłynie istotnie na koszty ryzyka w sektorze bankowym i jeśli stopy procentowe istotnie nie przekroczą 4 proc., nie będzie to miało istotnego wpływu na poziom odpisów w sektorze - ocenia wiceprezes banku ds. zarządzania ryzykiem Marek Lusztyn.

mBank przeprowadził analizę portfela kredytowego i ocenę wrażliwości jego klientów na sytuację w Rosji i w Ukrainie i obecnie nie widzi przesłanek do zwiększania odpisów kredytowych z tego tytułu. Bank spodziewa się, że w 2022 roku jego koszty ryzyka będą zbliżone do poziomu z 2021 roku, mogą wzrosnąć, ale zależeć to będzie od rozwoju konfliktu militarnego - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku ds. zarządzania ryzykiem Marek Lusztyn.

Boryszew podtrzymuje plan przedstawienia w II kw. 2022 roku nowej strategii grupy. Segment metale, który notuje dobrą koniunkturę, będzie motorem napędowym grupy w 2022 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk.

Decora zdecydowała o zakończeniu działalności spółki zależnej IP Decora East z siedzibą na Białorusi - podała spółka w komunikacie. Decora szacuje, że w 2022 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągane na rynkach wschodnich zmniejszą się o ok. 5-8 proc. w odniesieniu do przychodów szacowanych w 2021 r.

Atal rozpoczął sprzedaż 69 mieszkań w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty Ostródzka w Warszawie - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Bank BNP Paribas wprowadza do oferty pierwszy w Polsce kredyt hipoteczny z 10-letnią stałą stopą procentową - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Kruk spodziewa się, że w 2022 roku inwestycje w nowe portfele wyniosą ok. 1,5 mld zł, rok może przynieść spadek inwestycji na polskim rynku. W tym roku Kruk spodziewa się wyższej zyskowności, w najbliższych latach spółka może mieć apetyt na zyskowność powyżej 1 mld zł. 2022 rok przynieść może istotne dodatnie rewaluacje w Rumunii i w Polsce, prawdopodobnie także we Włoszech - poinformowali przedstawiciele spółki.

Z powodu ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę Amica wstrzymała produkcję przeznaczoną na rynek rosyjski. Spółka nie importuje komponentów z Federacji Rosyjskiej - podała Amica w komunikacie.

Trakcja wskazuje na zagrożenia dla działalności grupy związane z wojną na Ukrainie, w tym rosnące ceny materiałów, utrudnioną dostępność pracowników i dalszy wzrost stóp procentowych - poinformowała spółka.

Alumetal patrzy z optymizmem na ten rok, a sprzedaż w pierwszych miesiącach 2022 r. i poziom zamówień na kolejne miesiące pozwalają podtrzymać cel przekroczenia 250 tys. ton sprzedaży w tym roku - poinformowali przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. W ocenie zarządu najbliższe miesiące pokazują dobry sentyment na rynku motoryzacyjnym, a wojna na Ukrainie generuje ryzyka raczej w krótkim terminie.

Alumetal planuje na 2022 r. wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 75 mln zł - poinformował podczas środowej wideokonferencji członek zarządu Przemysław Grzybek.

Inter Cars szacuje, że zysk netto grupy w IV kwartale 2021 roku wyniósł 225 mln zł i był o 103 proc. wyższy niż przed rokiem - poinformowała spółka. Wynik jest o 10,7 proc. wyższy od średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Mercor wypowiedział potencjalnemu inwestorowi umowę wyłączności na negocjacje w sprawie zakupu aktywów grupy, czyli segmentu oddymiania grawitacyjnego i doświetleń dachowych - podał Mercor w komunikacie. Wcześniej inwestor zawiesił negocjacje motywując ten ruch niepewnością związaną z agresją militarną w Ukrainie.

Woodpecker zwolnił troje akcjonariuszy oraz spółkę Tar Hell Capital Pathfider z umów ograniczenia zbywalności łącznie do 11,3 proc. akcji spółki - podał Woodpecker. Zwolnienie jest związane z zamiarem sprzedaży przez akcjonariuszy akcji poza rynkiem NewConnect, pod warunkiem, że ich nabywcy podpiszą z firmą nową umowę lock-up.

Oponeo odstąpiło od umowy w sprawie inwestycji w FAASSH, która miała polegać na objęciu nowych akcji w kapitale zakładowym tej spółki - poinformowało Oponeo w komunikacie.

Spółka informatyczna Spyrosoft zadebiutuje na głównym rynku GPW w czwartek, 17 marca - podała GPW.

Black Rose Projects, spółka z grupy Gaming Factory, która specjalizuje się w portowaniu gier na konsole, złożyła do GPW dokument informacyjny i chce zadebiutować na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

