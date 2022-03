Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Enter Air odczuwa dość duży popyt na usługi lotnicze i zakłada, że 2022 roku pokaże zysk netto - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki.

Enter Air odczuwa dość duży popyt na usługi lotnicze i zakłada, że 2022 roku pokaże zysk netto - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki.

PKN Orlen powołał korporacyjny fundusz venture capital, który chce zainwestować ok. 100 mln euro w ciągu 10 lat w komercjalizację zaawansowanych technologii wspierających budowę gospodarki opartej o czystą, bezpieczną energetykę - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Dystrybutor wyrobów hutniczych Cognor zwiększył zysk netto w 2021 roku do 363,5 mln zł z 33,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie finansowym. Prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes znajdowały się w przedziale 229-309 mln zł.

Cognor może w 2022 roku powtórzyć rekordowe wyniki finansowe z 2021 roku - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami członek zarządu spółki Krzysztof Zoła. Dodał, że w związku z dobrą koniunkturą Cognor odkłada zaplanowany na 25 kwietnia przestój w stalowni w Gliwicach. Będzie rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok.

Skorygowana EBITDA Huuuge w czwartym kwartale 2021 roku wzrosła rok do roku o 569 proc. do 20,7 mln USD - podał producent i wydawca gier mobilnych typu free-to play w raporcie. To wynik o 7,8 proc. wyższy niż zakładał konsensus PAP Biznes.

Grupa LPP zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i we wtorek został zamknięty ostatni z nich - podała spółka w komunikacie prasowym.

Budimex podpisał z Tramwajami Warszawskimi umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego - podała spółka w komunikacie. Całkowita wartość oferty to 557,25 mln zł netto.

Zarząd Tauronu podjął decyzję o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku netto za 2021 r. i przeznaczenia zysku w kwocie 259,9 mln zł na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Answear zakłada, że w tym roku marża procentowa może być nieco niższa rdr. Spółka chce wejść na co najmniej jeden nowy rynek - poinformował prezes Answear Krzysztof Bajołek.

Quercus TFI chce wziąć w przyszłości aktywny udział w konsolidacji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych - poinformował prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. Zakłada, że pod koniec kwietnia akcjonariusze funduszu będą decydować o podziale zysku za 2021 rok albo w formie wypłaty dywidendy, albo skupu akcji własnych.

Zysk netto Quercus TFI wyniósł w 2021 roku 25,1 mln zł wobec 17,8 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 25,6 mln zł z 17,5 mln zł przed rokiem.

Zarząd spółki BioMaxima rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłacenie dywidendy za 2021 r. w wysokości 0,45 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o obniżeniu minimalnej ceny akcji w skupie do 1 zł oraz o zwiększeniu do 2 mln liczby akcji, które mogą zostać nabyte przez spółkę - poinformował dystrybutor sprzętu IT.

Ciech miał w 2021 roku 726,6 mln zł znormalizowanej EBITDA na działalności kontynuowanej, co oznacza wzrost o 24,1 proc. rdr - wynika z raportu rocznego. Wynik jest zgodny z opublikowanymi wcześniej zaktualizowanymi szacunkami.

Spółki z grupy Zamet zawarły porozumienia z Aker Solutions AS dotyczące współpracy w latach 2023-2025 - poinformował Zamet w komunikacie.

Członkowie porozumienia ogłosili wezwanie do sprzedaży 582.156 akcji ASM Group, stanowiących 1,02 proc. ogólnej liczby głosów - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. Akcje będą nabywane po cenie 0,65 zł za akcję.

Spółka Interferie zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 5,6 mln zł przyznanej w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" - podała spółka w komunikacie.

We wtorek została podpisana umowa o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora rolno-spożywczego, która pozwala sfinalizować proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej - powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Spółka BeeIN z rynku OZE spodziewa się debiutu na NewConnect w pierwszej połowie kwietnia - podała firma w komunikacie prasowym.

Przychody branży hazardowej w '21 wzrosły o 52,5 proc. do 41,2 mld zł - podał resort finansów w Informacji o realizacji ustawy o grach hazardowych.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl