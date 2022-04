Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PKN Orlen przejmuje 25 stacji paliw na Słowacji - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w marcu 2022 roku do 22.032.162 z 21.767.778 w lutym br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

TotalEnergies i KGHM podpisały umowę o partnerstwie i chcą uczestniczyć na zasadach 50/50 w przetargu na rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce - poinformowały spółki w komunikacie prasowym.

Produkcja w Grupie Lotos wzrosła w marcu 2022 roku o 16 proc. rdr, do 871 tys. ton, a w całym pierwszym kwartale zwiększyła się o 4 proc. i wyniosła 2,524 mln ton - poinformował Lotos na swojej stronie internetowej. Przerób ropy naftowej utrzymał się w marcu na tym samym poziomie rdr i wyniósł 436 tys. ton.

Akcjonariusze PKO BP zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania do 125 mln akcji własnych - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ, zwołane na 12 maja.

Zarząd Enea proponuje przeznaczyć 442,1 mln zł z zysku netto za 2021 rok na zwiększenie kapitału rezerwowego w celu realizacji zaplanowanych inwestycji - podała spółka w komunikacie.

PGE Energia Odnawialna uruchamia postępowanie przetargowe na budowę elektrowni PV Jeziórko. Jej docelowa moc zainstalowana wyniesie 153 MW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Koszty ryzyka prawnego mBanku w związku z kredytami walutowymi w CHF wyniosły w I kwartale 2022 roku 192,7 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Jak dodano, skonsolidowany wynik netto banku w I kwartale był dodatni.

Best zamierza nabyć do 357.000 akcji własnych, stanowiących 1,55 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 28 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie firma przeznaczy na ten cel ok. 10 mln zł.

Develia wprowadziła do sprzedaży 146 mieszkań w ramach I etapu inwestycji Przemyska Vita w Gdańsku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Atal uznał w przychodach I kwartału 2022 roku łącznie 719 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom - podał deweloper w komunikacie.

Famur chce do połowy roku wyłonić inwestora dla pakietu farm PV o łącznej mocy 134 MW - poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Famur prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie akwizycji w nowych obszarach, związanych z transformacją energetyczną - poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Famur liczy na pozyskiwanie zamówień w segmencie maszyn górniczych na innych rynkach eksportowych po wstrzymaniu ofertowania i wycofaniu się z kontraktów w Rosji - poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Kurs akcji spółki technologicznej Noctiluca, zajmującej się rozwojem w obszarze fotoniki, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 17,8 proc. do 32,99 zł.

Sportsdirect. com Poland złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad GO Sport Polska - podał we wtorek UOKiK.

Big Cheese Studio planuje premierę gry "Cooking Simulator" na goglach VR Oculus Quest 2 w pierwszej połowie drugiego kwartału - poinformowali przedstawiciele spółki. Studio pracuje nadal na kolejnymi grami, w tym drugą częścią "CS", która ma zadebiutować w drugiej połowie roku - pierwsze materiały promocyjne mają trafić do graczy w wakacje.

Best, który w 2021 roku powrócił do większych inwestycji w portfele wierzytelności, liczy na wzrost inwestycji w 2022 roku i spodziewa się dalszego wzrostu spłat z zarządzanych portfeli - poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski.

Biedronka zobowiązuje się do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych ponad 150 produktów do końca czerwca - podała sieć w komunikacie prasowym.

Stalprofil podpisał z firmą Romgos Gwiazdowscy umowę na roboty budowlano-montażowe na odcinku gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wronów - podała spółka w komunikacie. Zgodnie z umową Stalprofil ma wykonać do grudnia 2023 roku 50 km odcinek gazociągu. Wartość netto umowy to 46,3 mln zł.

Auto Partner liczy na dalsze zintensyfikowanie działalność eksportowej, nie spodziewa się wyraźnego negatywnego przełożenia się wojny na tegoroczne wyniki finansowe - poinformowała we wtorek spółka.

Roman Karkosik zadeklarował zamiar uczestnictwa w subskrypcji zamkniętej w ramach emisji akcji serii D Skotanu i objęcie 8.946.990 akcji przysługujących z praw poboru z posiadanych 5.964.660 akcji spółki - podał Skotan w komunikacie.

Zarząd Auto Partner otrzymał od Aleksandra Góreckiego i Katarzyny Góreckiej informację o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem jest sprzedaż przez akcjonariuszy łącznie do 10.449.600 akcji, uprawniających do 8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Sonela rekomenduje wypłatę 7 mln zł dywidendy za 2021 rok, co dałoby 0,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

OEX chce wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej wysokości 40 mln zł, co daje 5,85 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd OEX przyjął politykę dywidendową na lata 2022-2024, która zakłada przeznaczanie na dywidendę co najmniej 10 mln zł rocznie.

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za 2021 r. łącznie 20,8 mln zł, co daje 0,12 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

