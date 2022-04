Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 959,5 mln zł z 151,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 816,7 mln zł.

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 959,5 mln zł z 151,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 816,7 mln zł.

Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 122,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 311,3 mln zł straty - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 30 proc. gorszy do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 93,8 mln zł.

Wyniki Orange Polska za I kw. 2021 roku okazały się zbieżne z oczekiwaniami rynku. Ich odbiór, wraz z podtrzymaniem przez zarząd Orange prognoz finansowych na 2022 rok, powinien być neutralny. Spółka Orange Polska wypracowała w pierwszym kwartale 722 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 716,3 mln zł.

Stalprofil szacuje, że w pierwszym kwartale 2022 roku zysk netto wzrósł o 196 proc. do 37,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

ZUE odnotowało w I kwartale 2022 roku 141,9 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 141,2 mln zł przed rokiem. Zysk netto wyniósł w tym czasie 4,1 mln zł wobec 0,01 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników.

Zysk netto X-Trade Brokers Dom Maklerski wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku o 183,7 proc. rdr do 252,6 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki.

Zysk netto Grupy TIM w 2021 r. wzrósł do 91,8 mln zł z 37,1 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody wzrosły o 23,4 proc. rdr do 1.314,3 mln zł - wynika z raportu rocznego. W maju TIM planuje przedstawić nową strategię.

Santander Bank Polska spodziewa się, że pogorszenie się sytuacji gospodarczej sprawi, iż koszty ryzyka kredytowego banku w 2022 roku mogą pogorszyć się w porównaniu do 2021 roku. Kolejne kwartały będą pod silną presją sytuacji ekonomicznej, a na rynku jest duża niepewność - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka w 2022 roku mogą być wyższe niż przewidywał wcześniej i mogą one wzrosnąć do poziomu nie większego niż 60 pb - poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Bank liczy, że będzie zawierał z klientami kolejne ugody w sprawie kredytów CHF.

Zarząd PKO BP zdecydował o emisji obligacji z dziesięcioletnim terminem wykupu, o łącznej wartości nominalnej 1,7-2 mld zł - podał bank w komunikacie.

PGE Baltica przystępuje do pomiarów zasobów wiatru, zafalowania i prądów morskich na potrzeby morskiej elektrowni wiatrowej Baltica, kampania pomiarowa rozpocznie się w drugiej połowie maja 2022 roku i potrwa około dwóch lat - poinformowało PGE w komunikacie prasowym. Badania przeprowadzi firma EOLOS Floating LiDAR Solutions.

BoomBit zakłada, że wyniki finansowe w 2022 roku będą wyższe niż w roku poprzednim. Grupa liczy też na wzrosty przychodów - poinformował we wtorek zarząd. Spółka zamierza kontynuować wypłaty dywidend w kolejnych latach.

Vercom podpisał umowę ws. przejęcia udziałów w spółce MailerLite za ok. 84 mln euro, czyli ok. 400 mln zł. Transakcja pozwoli na blisko trzykrotne zwiększenie liczby klientów i podwojenie marży brutto - podała spółka w komunikacie. Vercom zawarł też porozumienie z R22 dotyczące warunków nabycia spółki Oxylion.

Inwestorzy chcą wykupu łącznie ok. 568,8 mln euro obligacji Immofinanz - podała spółka w komunikacie.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, akcjonariusz spółki Wawel, zgłosił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r. i proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 25 zł na akcję - podał Wawel w komunikacie.

Echo Investment zamierza wyemitować obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Oferta publiczna Creotech Instruments obejmie nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji nowej emisji oraz sprzedaż do 100.000 akcji istniejących. Oczekiwane wpływy wynoszą 59,5 mln zł brutto, czyli ok. 55,7 mln zł netto - podała spółka w prospekcie. Pozyskane środki mają trafić na ukończenie projektów R&D spółki oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej.

Oferta publiczna 3LP obejmie nie więcej niż 15,9 mln nowo emitowanych akcji, a zamiarem jest pozyskanie ok. 104 mln zł brutto, czyli ok. 100 mln zł netto - podała spółka w prospekcie. Firma planuje inwestycje w zakresie automatyki magazynowej, wyposażenia i sprzętu IT, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w ochronę środowiska.

Zarząd spółki 3LP, która we wtorek opublikowała prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną, zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy począwszy od zysku za rok obrotowy 2023. Środki wypracowane w latach 2021/2022 zamierza przeznaczyć na rozwój spółki - poinformowała spółka w prospekcie.

Thorium Space, producent zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej, rozważa dual-listing na giełdach w Warszawie i Paryżu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze INC zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 1,2 mln akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej. Cena emisyjna wyniesie 2,5 zł za akcję - wynika z podjętych przez wtorkowe NWZ uchwał.

Oferta ZPUE została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu spółki Tauron Dystrybucja na dostawę stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN - podało ZPUE w komunikacie. Wartość złożonej oferty to 129,9 mln zł netto.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź unieważniło przetarg na budowę Zakładu Techniki MPK-Łódź - podało ZUE w komunikacie. O złożeniu najkorzystniejszej oferty w przetargu spółka informowała w połowie kwietnia. Jej wartość wynosiła 148,8 mln zł.

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud do wypracowania do 2025 r. wynosi ok. 5 mld zł - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Zarząd spodziewa się w 2022 r. obniżenia rentowności części kontraktów, ale ten rok powinien być co najmniej porównywalny do 2021 r. pod względem przychodów.

Zarząd spółki Global Cosmed rekomenduje przeznaczenie z zysku netto wypracowanego w 2021 r. na wypłatę dywidendy 5,2 mln zł, co daje 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie ED Invest zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 10 mln zł, co daje 1,01 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Lena Lighting zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję za 2021 r. - podała spółka w komunikacie.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl