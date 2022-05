Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PZU rezygnuje z planów emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł z powodu niesprzyjającej sytuacji rynkowej - podała spółka w komunikacie.

Allegro przedłużyło o rok, czyli do końca września 2023 roku termin spłaty 1 mld zł kredytu pomostowego na sfinansowanie nabycia Mall Group i WE|DO CZ- poinformowała spółka w komunikacie.

GPW chce stworzyć wspólny z innymi giełdami indeks ESG obejmujący spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Wskaźnik C/I (koszty do przychodów) GPW może na koniec 2022 roku wzrosnąć do 63 proc. - poinformował członek zarządu GPW Piotr Borowski.

Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2021/2022, czyli od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r., skonsolidowany zysk netto wyniósł 43,4 mln zł, co oznacza wzrost o 216 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Przychody wyniosły 1.193,7 mln zł wobec 711,7 mln zł w poprzednim roku obrotowym, a EBITDA wzrosła do 63,6 mln zł z 24,6 mln zł przed rokiem.

Grupa Dekpol, której zysk netto w I kwartale wzrósł 86 proc. rdr do 14 mln zł, planuje w 2022 roku osiągnąć zysk netto na poziomie zbliżonym do powtarzalnego zysku z lat 2020 i 2021. Dekpol Deweloper planuje sprzedać z tym roku około 460 lokali - poinformowała spółka w komunikacie.

Prezes R22 Jakub Dwernicki zgłosił projekty uchwał na WZ dotyczące wypłaty przez spółkę 0,71 zł dywidendy na akcję oraz skupu akcji własnych za maksymalnie 4,3 mln zł - podała spółka.

Zarząd Hortico rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 4,25 mln zł z zysku za 2021 rok, co daje 0,35 zł na akcję - poinformowała spółka.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy wzrósł po kwietniu do 36,71 proc. całego rynku wobec 36,59 proc. w analogicznym okresie 2021 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 0,5 zł brutto na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość dywidendy wyniesie 16,4 mln zł, co stanowi 89 proc. zysku netto Apatora za ubiegły rok.

Sprzedaż Sfinks Polska wraca do przedpandemicznego poziomu, a obecnie grupa chce rozwijać się w oparciu o franczyzę i rocznie otwierać 6-10 restauracji - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej konferencji. Z decyzją o przyjęciu strategii zarząd chce poczekać do stabilizacji na rynku, ale perspektywy grupy ocenia pozytywnie. Zdaniem prezesa w wyniku rosnących kosztów do końca roku z rynku może zniknąć kilka tysięcy lokali gastronomicznych.

PCF Group nadal pracuje nad potencjalnym połączeniem z innymi firmami, przez co działania M&A mogą potrwać dłużej niż przy prostszych akwizycjach - poinformował podczas konferencji prezes Sebastian Wojciechowski. Spółka nie spodziewa się, by któryś z projektów realizowanych przez nią na zlecenie pojawił się w tym roku na dużych targach branżowych.

Akcjonariusze ZUE zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2021 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Dniem ustalenia listy akcjonariuszy Getin Holding uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego będzie 9 grudnia, wypłata środków nastąpi 30 grudnia 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Śnieżka wypłaci w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 31,5 mln zł, czyli 2,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości chce wypłacić 2,54 zł dywidendy na akcję za 2021 rok - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o wypłacie z zysku netto za 2021 r. dywidendy w wysokości 1,42 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 20,12 mln zł.

