Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Allegro ma 1 mln klientów Allegro Pay - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Umowa dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry "Layers of Fear" zawarta pomiędzy Bloober Team a Aspyr Media Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron - podała giełdowa spółka w komunikacie. Bloober Team nabył powrotnie wszelkie prawa do gry.

Walne zgromadzenie R22 zdecydowało o wypłacie przez spółkę 0,71 zł dywidendy na akcję oraz utworzeniu kapitału rezerwowego na sfinansowanie skupu akcji własnych za maksymalnie 4,3 mln zł - podała spółka.

Comp, rozwijający system M/platform, nawiązał współpracę z Kompanią Piwowarską, posiadającą ponad jedną trzecią udziału w polskim rynku piwa - poinformowały spółki w komunikacie prasowym. 30 maja, po okresie pilotażu, promocje Kompanii Piwowarskiej będą dostępne dla sklepów tradycyjnych korzystających z platformy w ramach stałej oferty.

JSW liczy, że w ciągu dwóch miesięcy ustali z bankami ramowe warunki finansowania długoterminowego grupy, a do końca roku podpisze umowy o finansowanie. Spółka rozważa między innymi uruchomienie programu zielonych obligacji, nie rozważa kolejnej emisji akcji - poinformował PAP Biznes wiceprezes spółki Robert Ostrowski.

Zarządy i rady nadzorcze Alior Banku, BNP Paribas Bank Polska, ING BŚ, mBanku, Banku Millennium, Banku Pekao, PKO BP i Santander BP zgodziły się na złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony - poinformował Santander BP w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego czeka na wniosek banków komercyjnych w sprawie zatwierdzenia systemu ochrony. Po jego wpłynięciu Komisja zajmie się nim niezwłocznie i decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie. Nadzorca ocenia, że to dobra inicjatywa, wspierająca stabilność sektora bankowego - poinformował PAP Biznes Jacek Barszczewski, rzecznik UKNF.

Alior Bank szacuje, że wpłaci 195,5 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony, co obciąży wyniki banku w 2022 r. - podał bank w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska szacuje, że wpłaci do funduszu pomocowego 188 mln zł, co obciąży wyniki banku w drugim kwartale 2022 r. - podał bank w komunikacie.

ING Bank Śląski szacuje, że wpłaci 429,7 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony, co obciąży wyniki banku w 2022 r. - podał bank w komunikacie.

Bank Millennium szacuje, że wpłaci 251,7 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony, co obciąży wyniki banku w 2022 r. - podał bank w komunikacie.

Bank Pekao szacuje, że wpłaci 440 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony, co obciąży wyniki banku w 2022 r. - podał bank w komunikacie.

mBank szacuje, że wpłaci 390,8 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony, co obciąży wyniki banku w 2022 r. - podał bank w komunikacie.

Tauron Zielona Energia, spółka zależna Tauronu, kupi spółkę celową posiadającą prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 60 MW zlokalizowanej w północno-zachodniej Polsce. Szacuje łączne nakłady związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji na ok. 500 mln zł - podał Tauron w komunikacie.

Prezes spółki Inter Rao Lietuva poinformował wierzycieli o wszczęciu procesu niewypłacalności - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Creepy Jar zdecydowali, że spółka wypłaci za 2021 rok dywidendę w wysokości 14,6 mln zł, co daje 21,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze genXone zdecydowali, że spółka wypłaci za 2021 rok 3,3 mln zł dywidendy, czyli 1,0 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Spółce OEX przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (earn-out) w wysokości 36,7 mln zł z tytułu sprzedaży pakietu akcji spółki Divante na rzecz Sappho Zweiundzwanzigste Holding - podał OEX w komunikacie. Całkowita cena za 51,03 proc. akcji Divante wyniesie tym samym 128,2 mln zł.

