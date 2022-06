Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA przedłożoną przez ministra aktywów państwowych - podano w komunikacie KPRM. Skarb Państwa chce nabyć wszystkie akcje Bogdanki posiadane przez spółkę Enea.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA przedłożoną przez ministra aktywów państwowych - podano w komunikacie KPRM. Skarb Państwa chce nabyć wszystkie akcje Bogdanki posiadane przez spółkę Enea.

Spółki zależne Cavatina Holding zawarły z trzema podmiotami powiązanymi Lone Star Funds umowy przedwstępne sprzedaży budynków wznoszonych w ramach projektów Carbon Tower za ok. 40,6 mln euro, Ocean Park za ok. 31,2 mln euro i Tischnera Office za ok. 67,5 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Synektik miał w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22 (styczeń-marzec 2022 r.) 37,32 mln zł przychodów oraz 5,9 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego. Oczekiwania analityków dla przychodów mieściły się w przedziale 34,9 - 37,3 mln zł. Wynik netto oczekiwany był na poziomie od 0,2 mln zł straty do 7,5 mln zł zysku.

Atrem przeznaczy 6,09 mln zł z zysku w 2021 roku na wypłatę 0,66 zł dywidendy na akcję - podał Atrem w komunikacie po ZWZ

Oferta Mirbudu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu dot. przebudowy stadionu miejskiego w Skierniewicach - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 49,47 mln zł brutto.

Prace nad dwiema grami produkowanymi przez 11 bit stiudios, "Frostpunk 2" i "The Alters", idą zgodnie z planem, ale trzecia produkcja "P8" jest opóźniona - poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka planuje podpisanie w tym roku dwóch kolejnych umów na wydanie gier firm trzecich. Część gier z działu wydawniczego ma trafić do graczy w 2022 i 2023 r.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął uchwałę w sprawie organizacji programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 mld zł - podał bank w komunikacie.

Zarząd Sanok Rubber Company zatwierdził i przyjął do realizacji kierunki strategiczne rozwoju grupy na lata 2022-24 - podała spółka w komunikacie. Sanok RC chce koncentrować się na segmentach i produktach o wyższych marżach. Spółka rozważa także akwizycje w segmentach spoza motoryzacji.

Tauron Nowe Technologie i Ecological Projects Poland (EPP) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju technologii magazynowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - podał Tauron w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Atalu zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 6 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali, by z zysku netto za 2021 rok na dywidendę trafiło 18,6 mln zł, co daje 0,6 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Pracuj zawarła z Eden Investment i spółką Stefan Schüffler Beteiligungs UG umowy nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH - podała Grupa Pracuj w komunikacie. Łączna cena sprzedaży wynosi ok. 117,64 mln euro, przy założeniu, że zamknięcie transakcji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r.

Walne zgromadzenie Globe Trade Centre zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 160,79 mln zł, co daje 0,28 zł na akcję - podało GTC w komunikacie.

Walne zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii upoważniło zarząd do nabycia do 600 tys. akcji własnych w celu umorzenia za maksymalnie 13,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Quantum Software zdecydowali, że spółka wypłaci 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę trafi łącznie kwota 4,09 mln zł.

Walne zgromadzenie Mirbudu zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 18,35 mln zł, czyli 0,2 zł brutto na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie MFO zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 26,4 mln zł, co daje 4 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali, by z zysku za 2021 rok przeznaczyć na dywidendę łącznie 9,12 mln zł, co daje 0,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

gor/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl