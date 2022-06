Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Produkcja w Grupie Lotos w maju 2022 roku spadła rdr o 2 proc. do 963 tys. ton - poinformował Lotos na swojej stronie internetowej. Przerób ropy naftowej utrzymał się w maju na tym samym poziomie rdr i wyniósł 914 tys. ton.

Przychody Dadelo w 2022 roku mogą zwiększyć się o ponad 35 proc., jeśli sytuacja geopolityczna i makro nie ulegnie dalszemu pogorszeniu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Ryszard Zawieruszyński. Dodał, że marża brutto na sprzedaży powinna pozostać na poziomie 30 proc.

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na wtorkowym walnym, że spółka wypłaci 600 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 3 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu.

Walne zgromadzenie Inkaso WEC zdecydowało o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 395,3 tys. zł - podała spółka.

Skonsolidowane przychody Asbisu w maju 2022 roku wyniosły ok. 168 mln USD, co oznacza spadek o ok. 22 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Zarząd ocenia, że o ile sytuacja geopolityczna dramatycznie się nie pogorszy, prognoza finansowa na 2022 r. jest niezagrożona.

KSG Agro rozpoczyna w Ukrainie przetwórstwo rzepaku i słonecznika na eksport - podała spółka w komunikacie.

Marvipol Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w osiedlu Gardenia Lagom przy ul. Głębockiej na warszawskiej Białołęce. Inwestycja obejmuje 286 mieszkań - podał deweloper w komunikacie prasowym.

Compremum i spółka córka Fabryka Slonawy uzgodniły wraz z długoletnim partnerem biznesowym z USA strategię w sprawie wzajemnego zaangażowania się w rozwój współpracy na rynku amerykańskim, w zakresie intensyfikacji i istotnego zwiększenia sprzedaży produktów polskich na rynku amerykańskim - podało Compremum w komunikacie.

Compremum spodziewa się lepszych wyników w segmencie stolarki otworowej w drugim kwartale - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. Zarząd zakłada, że eksport w tym segmencie będzie wzrastał w kolejnych latach.

Zarząd Budimeksu będzie dążył do przedkładania radzie nadzorczej i walnemu propozycji wypłaty na dywidendę 100 proc. zysku netto za lata obrotowe 2022-2026 - podała spółka w komunikacie dotyczącym założeń polityki dywidendowej.

SDS Optic otrzymał od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Lecznicznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) pozytywną odpowiedź na złożony wniosek o wprowadzenie istotnych zmian w procedurze badania klinicznego swojej mikrosondy inPROBE do diagnostyki raka piersi HER2-dodatniego - podała spółka w komunikacie prasowym. Oznacza to, że spółka może rozpocząć pierwszą fazę badań.

Iberdrola rozpoczyna w Polsce budowę lądowej farmy wiatrowej Korytnica II o mocy zainstalowanej 50,4 MW w województwie mazowieckim - podała spółka w komunikacie prasowym. Elektrownia ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2023 r.

Walne zgromadzenie Aplisens zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 6,9 mln zł, czyli 43,36 proc. zysku netto za 2021 rok, co daje 0,60 zł na akcję (bez akcji własnych skupionych celem umorzenia) - poinformowała spółka w komunikacie.

Amazon, który w marcu 2021 roku uruchomił serwis amazon .pl, ocenia, że generuje on dobry wzrost, zamierza dalej inwestować w Polsce - poinformowali podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele spółki. Własne automaty paczkowe są wśród projektów stopniowo rozwijanych przez Amazon globalnie.

PGE Energia Odnawialna zamknęła transakcję przejęcia 100 proc. udziałów w spółce Collfield Investments, posiadającej trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 84,2 MW. Wartość transakcji wyniosła ok. 939 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Synektik jest zadowolony z osiąganych w Czechach przychodów i spodziewa się wzrostu liczby zabiegów na tym rynku - poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Spółka nie rezygnuje z zamiaru komercjalizacji kardioznacznika, ale - jak ocenił wiceprezes - do rozmów z potencjalnymi partnerami potrzebuje większej ilości badań, by uzyskać wiarygodną statystykę.

Salad Story chce do końca 2023 roku rozbudować sieć do 57 restauracji z obecnych 41 - podała spółka w komunikacie prasowym. Salad Story rozpoczęło emisję akcji w ramach crowdfundingu, chce pozyskać 3,2 mln zł. Do 2024 roku spółka zamierza rozpocząć przygotowania do debiutu na NewConnect.

Walne Zgromadzenie VRG postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy w wysokości 0,17 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe zdecydowało o wypłacie 1,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unibepu zdecydowało o wypłaceniu z zysku netto za 2021 rok 16,1 mln zł na dywidendę, co daje 0,50 zł dywidendy na akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Unibep) - poinformowała spółka w komunikacie.

