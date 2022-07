Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa Rainbow Tours jest zadowolona ze sprzedaży oferty w sezonie letnim, chce w całym roku przekroczyć 2 mld zł przychodów. Niewykluczony jest powrót do tematu dywidendy za lata 2019 i 2021 po spłacie pożyczki z PFR - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Baszczyński. Jego zdaniem spowolnienie gospodarcze nie powinno mocno przeszkodzić branży.

Simteract planuje pełną wersję gry "Train Life: A Railway Simulator" na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. Spółka rozmawia z potencjalnymi partnerami przy drugiej grze, pracuje też na kolejnymi dwoma projektami - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Jaśkiewicz.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozumienie w sprawie wypłaty pracownikom nagrody jednorazowej - poinformowała spółka w komunikacie. Koszt wypłaty nagrody, łącznie z kosztami pracodawcy, wyniesie maksymalnie 480 mln zł i obciąży wyniki spółki za III kwartał 2022 roku.

Zarząd JSW zgodził się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego FIZ w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii E i nabycie certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1 mld zł z przeznaczeniem na subportfel płynnościowy - podała spółka w komunikacie.

Dino Polska otworzyło w I półroczu 2022 roku 162 nowe sklepy wobec 150 rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Zarząd Ten Square Games zdecydował o zamknięciu prac nad Football Elite, jedną z gier spółki. Dokona odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości ok. 8,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games wyniosły w drugim kwartale 2022 roku 122,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec drugiego kwartału 2022 r. wyniosła 1.371 tys. szt. - podała spółka w komunikacie.

Dr.Finance chce skupić 89.855 akcji własnych, co stanowi 2,4 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Allianz Polska spodziewa się, że polski rynek ubezpieczeń ochronnych, zdrowia i majątkowych będzie rósł w tempie 5 proc. rocznie w ciągu trzech najbliższych lat i chce brać aktywny udział w tym wzroście - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej Matthias Baltin, prezes Allianz Polska.

Akcjonariusze Elemental Asia zawarli porozumienie w celu ogłoszenia przymusowego wykupu akcji notowanej na NC spółki - podał Elemental Asia w komunikacie.

Oferta Budimeksu za 486,4 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA, dotyczącym projektu i budowy odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne - podała spółka w komunikacie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w czerwcu 2022 roku wzrosła do 64,33 USD/bbl z 59,87 USD/bbl w maju - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Tomasz Pawluć od 1 lipca 2022 roku dołączył do zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi Pekao TFI, gdzie będzie odpowiedzialny za wyniki wybranych funduszy - poinformował fundusz w komunikacie prasowym.

GSA Capital Partners posiada krótką pozycję netto na 0,5 proc. akcji Asbisu - podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży.

Zarząd CPD zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1.672.591 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 18,65 proc. udział w kapitale zakładowym. Oferowana cena to 29,9 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w II kwartale 2022 roku na 41,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 37 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 60,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 40,7 proc.

Answear wstępnie szacuje, że sprzedaż online spółki wzrosła w II kw. rdr o 30 proc. do 198 mln zł. Przychody ze sprzedaży, według sprawozdawczości MSSF, w II kw. wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 34 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

