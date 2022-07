Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Produkcja węgla w grupie JSW w drugim kwartale 2022 roku ogółem wyniosła 3,4 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. o 9,7 proc., a rdr była niższa o ok. 1,3 proc. - podała spółka w komunikacie.

Produkcja węgla w grupie JSW w drugim kwartale 2022 roku ogółem wyniosła 3,4 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. o 9,7 proc., a rdr była niższa o ok. 1,3 proc. - podała spółka w komunikacie.

Amazon rozważa w Polsce nowe potencjalne lokalizacje centrów dystrybucyjnych - poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy Amazon Konrad Mróz.

Do 2030 r. ze źródeł nisko i zero emisyjnych Orlen uzyska 4,5 GW energii. W I kw. br. Grupa Orlen miała aktywa energetyczne o mocy 3,4 GW, w tym 649 MW energii z OZE - powiedział PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Orlen przygotowuje się także do transformacji w paliwach - dodał.

W trakcie dodatkowego okresu na przyjmowanie ofert sprzedaży Efecte otrzymała oferty obejmujące 172.661 akcji InteliWise, co stanowi 2,52 proc. wszystkich akcji spółki - poinformował Trigon DM w komunikacie.

Bazowy zysk na akcję PepsiCo. w II kw. wyniósł 1,86 USD - podano w komunikacie. Oczekiwano 1,74 USD.

Hydro Aluminium AS wydłuża okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Alumetalu do 10 października - podało pośredniczące w wezwaniu Pekao Investment Banking. Wcześniej, zakończenie przyjmowania zapisów było planowane na 12 lipca.

Movie Games ma 33.280 akcji Cherrypick Games, stanowiących 2,45 proc. ogólnej liczby głosów na walnym spółki - podał Cherrypick Games w komunikacie.

Związkowcy z grupy energetycznej Tauron nie doszli we wtorek do porozumienia z zarządem spółki w sprawach płacowych i rozpoczęli okupację katowickiej siedziby firmy. Związki chcą m.in. 5,5 tys. zł netto jednorazowego świadczenia dla pracowników. Tauron deklaruje gotowość do dalszych rozmów.

Akcjonariusze Aplisens złożyli oferty sprzedaży na łącznie 994.971 akcji spółki - poinformował Aplisens w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl