Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Passus chce kontynuować ekspansję zagraniczną: realizuje dużo wdrożeń próbnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i rozbudowuje zespół sprzedażowy w Niemczech. Flagowy produkt Sycope ma być rozbudowywany o kolejne moduły. Grupa zawiesiła plany emisji akcji, ale rozważa alternatywne źródła kapitału: obligacje, kredyt bankowy oraz inwestycje private equity.

Anwil, spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen, tymczasowo wstrzymał produkcję nawozów azotowych w związku z bezprecedensowym i rekordowym wzrostem cen gazu ziemnego w Europie - poinformował Orlen w komunikacie.

PGE i Ørsted wybrały konsorcjum spółek Ramboll Polska oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego na wykonawcę projektu budowlanego dla obu etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 i Baltica 3 - podały spółki w komunikacie prasowym.

Do terminalu w Świnoujściu dotarła 36. w tym roku dostawa skroplonego gazu ziemnego zamówiona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Przez 8 miesięcy PGNiG sprowadziło więcej dostaw, niż w całym 2021 roku, a prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak zapowiada utrzymanie wysokiego tempa odbioru LNG.

PGNiG podpisało z Industrial and Commercial Bank of China Europe umowę kredytową o wartości do 120 mln euro - poinformował koncern.

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 2022 roku 51,5 tys. ton i była niższa rdr o 10 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 60 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 8 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Zysk netto Wirtualnej Polski przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w II kwartale 45,8 mln zł, czyli był o 11,4 proc. wyższy niż rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się zgody z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 45,3 mln zł.

Wirtualna Polska widzi lekkie spowolnienie dynamiki wydatków reklamowych w internecie, ale nie obawia się o wyniki w III kw. - wsparciem będą wzrosty w biznesie turystycznym grupy - poinformowali przedstawiciele WP.

Grupa Azoty czasowo zatrzymała pracę instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 - poinformowała spółka w komunikacie. Zakłady w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro.

Oferty Budimeksu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w dwóch przetargach GDDKiA dot. projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne - podała spółka w komunikacie. Wartość ofert wynosi odpowiednio 358,2 mln zł i 486,4 mln zł netto.

Echo Investment i DKR Echo Investment ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8.724.854 akcji Archicomu po 18,3 zł za sztukę - poinformowało w komunikacie pośredniczące Pekao Investment Banking.

Premiera gry Gas Station Simulator w wersji na konsole PlayStation, Nintendo Switch oraz Xbox odbędzie się 20 października 2022 r. - poinformowała spółka Drago entertainment.

Cognor Holding zakłada, że przychody i rentowność spółki będą w trzecim kwartale niższe rdr i kdk - poinformował członek zarządu Krzysztof Zoła.

Akcjonariusze K2 Holding zdecydowali o wypłacie 6,4 zł dywidendy na akcję za rok 2021 oraz rekomendacji wypłaty 2 zł zaliczkowej dywidendy na akcję za 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zamet zawarł umowę sprzedaży aktywów związanych z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w Bytomiu za łącznie 12,5 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Cena w wezwaniu na akcje Arterii została podniesiona do 8,85 zł z 8 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

