Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa Eurocash nie wyklucza przejęć, ale w ramach nowej strategii chce się jednak bardziej skupiać na organicznym rozwoju sieci franczyzowych i partnerskich - poinformował PAP Biznes prezes Eurocashu Paweł Surówka. Jak dodał, trzeci kwartał tego roku wygląda na razie obiecująco.

Grupa Eurocash nie wyklucza przejęć, ale w ramach nowej strategii chce się jednak bardziej skupiać na organicznym rozwoju sieci franczyzowych i partnerskich - poinformował PAP Biznes prezes Eurocashu Paweł Surówka. Jak dodał, trzeci kwartał tego roku wygląda na razie obiecująco.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 500,3 mln zł z 73 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 9 proc. wyższy od konsensusu.

EBITDA grupy JSW w II kwartale 2022 r. wyniosła 3,187 mld zł wobec 3,358 mld zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Przed rokiem EBITDA wynosiła 151,5 mln zł.

Wynik EBITDAaL Play Communications wzrósł w II kwartale 2022 roku o 79 proc. do 1,01 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Naprawa leja kotła bloku 910 MW w Elektrowni w Jaworznie została zakończona. Prace zostały odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego i trwają przygotowania do uruchomienia jednostki i zsynchronizowania jej z krajową siecią elektroenergetyczną - poinformował Tauron w komunikacie.

Tauron prowadzi z Rafako wojnę przy okazji sporu o wykonawstwo nowego bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - ocenia prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki. Jego zdaniem, zagraża to przyszłości raciborskiej spółki i utrudnia pozyskanie inwestora. Tauron odpiera zarzuty i mówi o chęci rozwiązania problemu z blokiem.

EBITDA Eurohold Bulgaria AD w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła do 87 mln euro z 6 mln euro rok wcześniej. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 1,62 mld euro. Segment energetyczny grupy wygenerował 840 mln euro przychodu i 69 mln euro EBITDA - przekazano w komunikacie prasowym.

Zysk netto grupy Asseco Poland w drugim kwartale 2022 roku wzrósł o 1,1 proc. rok do roku, do 140,9 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2022 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma wartość 12,5 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Backlog jest o 24 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2021 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Enea wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na 739 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. EBITDA grupy po sześciu miesiącach wynosi 1,84 mld zł, a przychody 14,71 mld zł.

Bank Handlowy spodziewa się mniejszego popytu na kredyty korporacyjne w związku z m.in. wysokimi stopami procentowymi - poinformowała podczas telekonferencji dla mediów prezes banku Elżbieta Czetwertyńska.

Grupa Eurocash chce pozyskiwać 500 dodatkowych sklepów netto rocznie do swoich sieci franczyzowych i partnerskich, planuje 500 mln zł inwestycji w tym obszarze - poinformował prezes Paweł Surówka.

Portfel zamówień na roboty budowlane grupy Mirbud do 2026 roku wynosi 5,8 mld zł - poinformowała spółka w komentarzu do wyników półrocza. W czwartym kwartale 2022 roku grupa planuje oddać do użytkowania ponad 400 mieszkań.

Famur pracuje nad projektami akwizycyjnymi, które mają pomóc w przekształceniu grupy w holding inwestujący w zieloną transformację i perspektywiczne branże przemysłowe - poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Marvipol Development nie ma sprecyzowanych planów dotyczących emisji obligacji i będzie je dostosowywać do potrzeb rozwojowych związanych z nabywaniem gruntów - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. Zarząd spodziewa się, że w związku m.in. ze wzrostem kosztów marże będą spadały, ale celem jest uzyskiwanie marż w okolicach 20 proc.

Konsorcjum z udziałem firm Mobruk oraz Regal podpisało umowę z Wodociągami Miasta Krakowa na sukcesywny odbiór odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji Stuo w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów na łączną kwotę 20,4 mln zł netto - podał Mo-Bruk w komunikacie.===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

gor/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl