Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

KGHM zawarł podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu list intencyjny (memorandum of understanding) z rumuńską firmą Nuclearelectrica w sprawie procesu wdrożenia reaktorów modułowych SMR.

Pomoc udzielona JSW przez Polski Fundusz Rozwoju jest pomocą publiczną, spółka najpierw musi spłacić pożyczkę i dopiero potem może myśleć o wypłacie dywidendy - powiedział PAP Biznes prezes PFR Paweł Borys, w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Onde w czwartym kwartale może przedstawić efekty i decyzje wynikające z prowadzonego przeglądu opcji strategicznych - poinformował prezes Paweł Średniawa podczas wtorkowej wideokonferencji. W tym roku Onde planuje rozpocząć budowę dwóch kolejnych projektów o łącznej mocy 35 MW. Spółka rozważa wejście na rynek niemiecki.

Zysk netto grupy Selvita, bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego, w drugim kwartale 2022 r. wzrósł rdr o 50 proc. do 15,9 mln zł - wynika z szacunkowych wyników podanych przez spółkę. Skonsolidowane przychody szacowane są na 103,7 mln zł, czyli o 46 proc. więcej rdr.

Poniedziałkowe NWZ CI Games odstąpiło od rozpatrzenia kilku projektów uchwał, w tym w sprawie przekształcenia spółki w spółkę europejską - podało CI Games w komunikacie.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii F i G oraz nabyciu certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1,5 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Trakcja zdecydowała o utworzeniu odpisów aktualizujących - podała spółka w komunikacie. Odpis aktualizujący wartość "Inwestycji w jednostkach zależnych" wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. o kwotę 80.792 tys. zł, natomiast odpis aktualizujący "Wartość firmy" wpłynie na obniżenie wyniku skonsolidowanego o kwotę 39.359 tys. zł.

Grupa Wojas odnotowała w lipcu 2022 roku 21 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 5 proc. W sierpniu skonsolidowane przychody wyniosły 22,7 mln zł i były niższe rdr o 2,6 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od stycznia do sierpnia przychody grupy wyniosły 191,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 17,1 proc.

Erbud spodziewa się w następnych kwartałach spadku przychodów w segmencie budownictwa kubaturowego, ale będzie on rekompensowany przychodami z innych segmentów działalności - ocenili przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji.

Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że odnotowała w II kwartale 2022 roku 275,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,7 mln zł zysku operacyjnego, 10,7 mln zł zysku brutto i 6,8 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Apator ocenia, że po spadku wyników w I półroczu 2022 r. najgorsze ma już za sobą. Spółka chce teraz skupić się na minimalizowaniu skutków wysokiego kosztu pieniądza. Zamierza reorganizować należący do Segmentu Gazu zakład w Wielkiej Brytanii.

Platforma e-commerce Shopee w Polsce będzie dążyć do tego, by większość sprzedawców i kupujących była lokalna - poinformowali przedstawiciele Shopee podczas konferencji prasowej.

Cyfrowy Polsat udzielił PAK-PCE do 160 mln zł pożyczki na realizację farmy wiatrowej Drzeżewo - podała spółka w komunikacie.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w sierpniu 2022 roku 22,83 mln zł, to oznacza spadek o 15,5 proc. wobec lipca br. - poinformowała spółka w komunikacie.

W 2023 roku zadebiutuje dodatek do Cyberpunk 2077, DLC dostało podtytuł "Phantom Liberty" - podał CD Projekt na Night City Wire "Edgerunners".

