Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

KGHM chce przyspieszyć transformację energetyczną w stosunku do celu założonego w strategii. Grupa jest zainteresowana rozwojem własnych projektów PV i wiatrowych na lądzie, w ciągu 2-3 lat planuje też intensywne działania akwizycyjne w tym obszarze - powiedział PAP Biznes Michał Świerczewski, dyrektor ds. OZE w KGHM. Spółka liczy na uzyskanie wspólnie z TotalEnergies pozwolenia na 1-2 projekty offshore.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

KGHM chce przyspieszyć transformację energetyczną w stosunku do celu założonego w strategii. Grupa jest zainteresowana rozwojem własnych projektów PV i wiatrowych na lądzie, w ciągu 2-3 lat planuje też intensywne działania akwizycyjne w tym obszarze - powiedział PAP Biznes Michał Świerczewski, dyrektor ds. OZE w KGHM. Spółka liczy na uzyskanie wspólnie z TotalEnergies pozwolenia na 1-2 projekty offshore.

Zarząd PKN Orlen zgodził się na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z PGNiG - podała płocki koncern w komunikacie.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 81,1 mln zł - wynika z raportu półrocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał 77,3 mln zł skorygowanej EBITDA.

Po odnotowanym w drugim kwartale ponad 73 proc. spadku rdr liczby projektów rekrutacyjnych w serwisie Robota .ua w trzecim kwartale liczba projektów zaczęła rosnąć - poinformowali przedstawiciele Grupy Pracuj podczas wtorkowej wideokonferencji.

W najbliższych miesiącach Grupa Pracuj spodziewa się ustabilizowania rynku rekrutacyjnego pod kątem liczby projektów rekrutacyjnych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. W tym roku grupa nie planuje kolejnych podwyżek cen, a efekty zmiany cennika z początku roku mają być widoczne do końca 2022 r.

PGNiG będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski przez Baltic Pipe co najmniej 6,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego - poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym. To oznacza, że spółka wypełni co najmniej 80 proc. zarezerwowanej przepustowości nowego gazociągu.

PKO BP podwyższył Grupie Azoty limit kredytowy z 240 mln zł do 1 mld zł - poinformowała w poniedziałek Grupa Azoty po podpisaniu aneksów w tej sprawie.

Polimex Mostostal i jego spółka zależna Polimex Energetyka podpisały umowę z PGE Energia Ciepła na wykonanie "pod klucz" w Bydgoszczy elektrociepłowni gazowej opartej o agregaty kogeneracyjne o mocy min. 50 MWe - poinformował Polimex Mostostal w komunikacie. Wartość umowy to 359,3 mln zł netto.

Portfel zleceń Mostostalu Warszawa po pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 2,98 mld zł, natomiast całej grupy kapitałowej 3,06 mld zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Grupa odnotowała w pierwszym półroczu 2022 roku 0,76 mln zł zysku netto wobec 17,5 mln zł zysku przed rokiem.

Ferro koncentruje się na działaniach związanych z logistyką oraz efektywnością procesów produkcyjnych i chce wykorzystać szanse rynkowe. Zarząd ocenia, że plany strategiczne są realne do wykonania - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Jednym z istotnych czynników przy potencjalnej akwizycji ma być wymóg rentowności powyżej kosztów finansowania

TFI Allianz Polska zwiększył zaangażowanie w Neuce do 5,23 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec czerwca 2022 r. wynosił ok. 647,5 mln zł netto, w porównaniu do 313,4 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto Cavatina Holding w pierwszej połowie 2022 roku spadł do 39,2 mln zł z 88,5 mln zł rok wcześniej, a zysk z działalności operacyjnej spadł do 72,2 mln zł z 106,6 mln zł - poinformował notowany na GPW deweloper biurowy.

Biuro Maklerskie Pekao rzuca wyzwanie BM PKO BP i chce zostać liderem rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - poinformował PAP Biznes dyrektor BM Pekao Marcin Wlazło. Celem jest zdobycie pozycji numer 1 zarówno wśród krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, jak i wśród inwestorów indywidualnych.

Asbisc Enterprises Plc, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, otworzył w Ałmaty, największym mieście w Kazachstanie, salon iSpace, który ma status Apple Premium Partner. Jest on siódmym salonem Apple prowadzonym przez Asbis w Kazachstanie - poinformowała notowana na warszawskiej giełdzie spółka.

W zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zapalił się piec na instalacji hydroodsiarczania gudronu, która była uruchamiana po planowanym remoncie - poinformowało biuro prasowe PKN Orlen. Zakładowa straż pożarna ugasiła pożar w ciągu pół godziny.

Zarząd PKN Orlen zgodził się na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z PGNiG - podała płocki koncern w komunikacie.

BoomBit zakłada wypłatę dywidendy za 2022 rok, jeśli nie pojawią się istotne inicjatywy wymagające zaangażowania kapitałowego ze strony spółki - poinformował na konferencji CFO Marek Pertkiewicz.

Bumech zawarł z południowoafrykańską spółką umowę określającą warunki, na jakich będzie kupować z Republiki Południowej Afryki węgiel energetyczny o określonych parametrach jakościowych - podał Bumech w komunikacie.

BoomBit skupia się na projektach platform Play And Earn w oparciu o blockchain - poinformował na konferencji prezes Marcin Olejarz. Spółka ma zamiar równolegle wydawać kolejne gry typu Merch, Mid-Core i Hyper-Casual. Prezes BoomBit zapowiedział również, że w IV kwartale ma zadebiutować pierwsza gra spółki BoomPick utworzonej wspólnie z CherryPic.

Elektrotim przewiduje, że wyniki w drugim półroczu 2022 roku zostaną poprawione - poinformował prezes Ariusz Bober. Grupa rewaloryzuje ceny na kontraktach budowlanych w związku ze wzrostami cen materiałów.

Akcjonariusze ZPUE zdecydowali o zwiększeniu maksymalnej kwoty przeznaczonej na skup akcji własnych do 205 mln zł ze 100 mln zł wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie po NWZ.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku stwierdził, że zobowiązanie podatkowe Mercora w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. - 31 marca 2014 r. uległo przedawnieniu - podała spółka w komunikacie. Dyrektor uchylił decyzję organu pierwszej instancji (PUCS) w całości i umorzył postępowanie w sprawie.

Akcjonariusze Grodna zdecydowali, by spółka wypłaciła 0,84 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 12,92 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Biedronka uruchomiła siedemnaste centrum dystrybucyjne w Stawigudzie, w powiecie olsztyńskim - podała spółka w komunikacie prasowym.

Incuvo wyda grę Green Hell VR na platformach sprzętowych Pico i podtrzymuje datę premiery na pierwszą połowę października 2022 - poinformowała spółka w komunikacie.

Betacom wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję - wynika z uchwał podjętych przez WZ spółki zwołane na 27 września.

mBank, z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego oraz wakacji kredytowych, zapowiada osiągniecie przez grupę w 2022 roku ujemnego wyniku netto i brak wypłaty dywidendy w 2023 roku - podał bank w komunikacie. Koszty ryzyka prawnego mBanku w związku kredytami CHF w III kw. wyniosły 2 336 mln zł.

Aktualna sytuacja rynkowa będzie sprzyjać realizacji planów Grupy OTL, która perspektywy zwiększenia sprzedaży w najbliższych miesiącach wiąże głównie ze wzmożonym importem morskim węgla energetyczneg o- poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

asa/

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl