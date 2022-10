Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2022 roku wyniósł 8,25 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 8,9 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym sierpniu zysk wyniósł 3,39 mld zł.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2022 roku wyniósł 8,25 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 8,9 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym sierpniu zysk wyniósł 3,39 mld zł.

Aktualizacja strategii CD Projekt zakłada, że spółka będzie pracować nad dwiema grami klasy AAA równolegle - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka prowadzi prace koncepcyjne nad projektem o kryptonimie Hadar, zamierza wydać szereg produkcji w ramach franczyz wiedźmińskiej i cyberpunkowej.

Zarząd CD Projekt rozpoczyna skup akcji własnych o wartości do 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Skup będzie trwał od 5 do 28 października.

Marcin Iwiński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa CD Projekt ds. międzynarodowych z dniem na koniec 31 grudnia 2022 roku - poinformował CD Projekt w komunikacie. Zapowiedział, że pozostanie dużym akcjonariuszem spółki i będzie ją nadal aktywnie wspierał.

Wielton, w związku z możliwymi dużymi turbulencjami m.in. na rynku nośników energii jesienią i zimą, nie zdecydował jeszcze o terminie publikacji strategii grupy do 2025 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie pierwszy wiceprezes spółki Mariusz Golec. Dodał, że Wielton planuje zainwestować w budowę i wyposażenie nowego zakładu do produkcji chłodni ok. 60 mln zł.

Z perspektywy aktualnego portfela zamówień, który wynosi blisko 9,9 tys. sztuk, III kw. zapowiada się dla grupy Wielton na dobrym poziomie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie pierwszy wiceprezes spółki Mariusz Golec.

Enter Air spodziewa się historycznie rekordowego III kwartału, a w całym 2022 roku przychody mogą po raz pierwszy przebić 2 mld zł dzięki m.in. zwiększeniu liczby lotów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki Grzegorz Polaniecki.

PKN Orlen nie osiąga w 2022 roku nadwymiarowych zysków w stosunku do przychodów, w związku z tym nie powinien obejmować go zapowiedziany przez rząd nowy podatek - uważa prezes Orlenu Daniel Obajtek. W 2023 roku Orlen chce przeznaczyć na inwestycje 23 mld zł.

Komitet Stabilności Finansowej pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie podniesienia dla Banku Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do 1 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Leszek Czarnecki, za pośrednictwem Getin Noble Bank, zmniejszył zaangażowanie w Getin Holding do 44,98 proc. głosów i kapitału z 54,97 proc. - podał Getin Holding w komunikacie.

Tauron na wniosek wspólnot, spółdzielni i zarządców budynków uruchomił dostawy ciepła do kolejnych budynków w miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Ma zawarte kontrakty na cały sezon grzewczy - podała spółka w komunikacie.

W trzecim kwartale PGNiG odebrał w Świnoujściu ok. 1,4 mld m sześc. gazu ziemnego (wolumen po regazyfikacji). Spółka zamierza utrzymać wysokie tempo odbioru LNG również w IV kwartale - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.

Dekpol obniżył cele sprzedażowe na 2022 rok i obecnie zakłada, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2022 roku 320 lokali, a nie 460, jak zakładał wcześniej. Grupa planuje, że w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku 190 mln zł, a nie zakładane wcześniej 250 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bloober Team podpisał umowę z Platige Image w zakresie przygotowania, rozwoju oraz koprodukcji serialu opartego na grze krakowskiego studia, "The Medium" - podała spółka w komunikacie. Prace zespołu prowadzone będą pod nadzorem kreatywnym Tomasza Bagińskiego i Piotra Babieno.

Kurs akcji Red Carpet Media Group spadł we wtorkowym debiucie na rynku NewConnect o 43,3 proc. do 51 zł.

Należąca do grupy JSW koksownia "Przyjaźń" przywraca produkcję - poinformowała JSW w komunikacie prasowym.

Rada nadzorcza Milkpolu ustaliła cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 1,23 zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd PKP Cargo wyraził zgodę na zawarcie umowy ramowej o współpracy ze spółkami z Grupy Azoty - podało w komunikacie PKP Cargo. Przewidywana szacunkowa wartość umowy wyniesie łącznie 208,50 mln zł netto (256,50 mln zł brutto).

Zarząd Unfold.vc ASI wraz z innymi inwestorami podpisał umowę inwestycyjną ze spółką portfelową Intelliseq - podała spółka w komunikacie. Umowa zakłada inwestycję w Intelliseq w kwocie łącznej 7,5 mln zł w zamian za objęcie 1.154.378 akcji nowych emisji.

Art Games Studio wyznaczyło datę premiery gry WW2: Bunker Simulator na platformie Steam na 10 października, później gra zadebiutuje na konsolach - poinformowała spółka w komunikacie.

LiveChat Software po zmianie cenników dla nowych klientów pod koniec sierpnia, obecnie pracuje nad zmianą cen dla obecnej bazy klientów i będzie to realizować w trakcie tego kwartału - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji. Ocenili, że w przyszłości zmiany cen mogą następować częściej niż dotychczas.

Equinor zakończył budowę pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej - podała spółka w komunikacie prasowym. Inwestycja o mocy 58 MW powstała w warmińskiej miejscowości Stępień, będzie zarządzana przez należącą do Equinora spółkę Wento.

Dom Development w III kw. 2022 roku sprzedał łącznie 703 lokale netto oraz przekazał klientom 420 mieszkań - poinformował spółka w komunikacie

Marvipol Development sprzedał w trzecim kwartale 2022 roku 44 lokale o łącznej wartości 36 mln zł. Liczba wydanych lokali wyniosła w tym czasie 73, a ich wartość to 73 mln zł - podał deweloper w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

osz/

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl