Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Budimex szacuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto grupy w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 160 mln zł, co stanowi wzrost o 55 mln zł (53 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego - podał Budimex w komunikacie.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała z dniem 11 października 2022 roku prezesa Marcina Chludzińskiego i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych Jerzego Paluchniaka - podała spółka w komunikacie.

Creotech Instruments planuje w pierwszym kwartale 2023 r. powołać spółkę w Stanach Zjednoczonych - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Brona. Drugim kierunkiem, w którym spółka chce rozwijać działalność są rynki Dalekiego Wschodu - Creotech współpracuje już z podmiotami z tego regionu, między innymi z Malezji. Spółka nie przewiduje kolejnej emisji akcji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), spadły w III kwartale 2022 roku o ok. 16 proc. rdr, do 77,2 mln USD. Szacunkowa skorygowana EBITDA w tym okresie wyniosła 24,5 mln USD co oznacza wzrost o 39 proc. rok do roku - poinformowała spółka w szacunkowych danych.

Rockbridge TFI jako spółka przejmująca oraz Nationale Nederlanden TFI (dawniej Metlife TFI) jako spółka przejmowana uzgodniły plan połączenia poprzez przeniesieniu majątku NN TFI w zamian za akcje Rockbridge TFI - poinformował Altus TFI, który jest akcjonariuszem Rockbridge TFI. NN Group spodziewa się finalizacji transakcji w pierwszym kwartale 2023 r.

W wyniku wezwania na akcje ZPUE zawarto transakcje, których przedmiotem było 10 akcji spółki - poinformowało w komunikacie pośredniczące BM mBanku.

Vivid Games dzięki sprzedaży technologii Bidlogic wzmocnił stabilność finansową i otworzył możliwości kolejnych inwestycji - poinformował prezes Jarosław Wojczakowski. Spółka analizuje zarówno przedterminową spłatę obligacji, jak i przyspieszenie prac nad nowym tytułem.

Konsorcjum ZUE i spółki Drum Asfalt złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rynku rumuńskim - podała spółka w komunikacie. Zamawiającym jest Krajowa Spółka Kolejowa - Oddział Regionalny C.F. Braszów.

GPW udzieliła Towarowej Giełdzie Energii, swojej społce zależnej, odnawialnej pożyczki do kwoty 100 mln zł - poinformowała GPW w komunikacie. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej.

Projekt Portu Police, obejmujący m. in. budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police, otrzyma 1,74 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Grupa Żabka planuje kontynuować ekspansję, otwierając ponad 1 tys. sklepów rocznie. W przyszłym roku sieć ma liczyć 10 tys. punktów - poinformowali przedstawiciele grupy na konferencji prasowej.

Alstom oficjalnie uruchomił w Polsce produkcję wózków do pociągów regionalnych, metra i tramwajów w nowym zakładzie w Nadarzynie pod Warszawą - poinformowała spółka w komunikacie. Zatrudnionych zostanie tam 200 osób, a koszt inwestycji wyniesie 10 milionów euro.

Apator dokona odpisu aktualizującego wartość bilansową aktywów i szacuje jego wpływ na skonsolidowany wynik za III kwartał na ok. 11 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Sanok Rubber Company sfinalizował sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie praw udziałowych w kapitale spółki QMRP (79,71 proc.) - podał Sanok w komunikacie.

