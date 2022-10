Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 5,36 mld m sześc. wobec 5,87 mld m sześc. przed rokiem - wynika z szacunkowych danych operacyjnych. Wydobycie gazu ziemnego w trzecim kwartale wyniosło 1,72 mld m sześc. wobec 1,25 mld m sześc. rok wcześniej.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 5,36 mld m sześc. wobec 5,87 mld m sześc. przed rokiem - wynika z szacunkowych danych operacyjnych. Wydobycie gazu ziemnego w trzecim kwartale wyniosło 1,72 mld m sześc. wobec 1,25 mld m sześc. rok wcześniej.

Grupa Asbis jest bardzo zadowolona ze sprzedaży we wrześniu. W czwartym kwartale rozpocznie działalność operacyjną w Grecji, rozmawia też o wejściu do kilku krajów w Afryce - poinformował PAP Biznes wiceprezes Costas Tziamalis. Nie wyklucza, że odbędzie się to przez przejęcia obecnych już tam graczy.

PKO BP zawarł umowy zbycia łącznie 14.161.080 akcji PKN Orlen nabytych wcześniej od Skarbu Państwa po cenie 50,50 zł za akcję - podał bank w komunikacie.

Votum szacuje, że w III kwartale 2022 r. w segmencie bankowym przychody z umów z klientami, wynikające z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji, wyniosły 21,6 mln zł, a wynik netto w tej części wyniósł blisko 16 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Comarch podpisał umowę na ponad 70 mln zł na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz usługi, służącej do komunikacji pomiędzy systemami należącymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Ciech Vitrosilicon planuje w 2023 r. budowę nowego magazynu na terenie zakładu w Żarach - poinformowała spółka w komunikacie. Budowa nowego magazynu, która będzie kosztować ok. 4 mln zł to konsekwencja istotnego wzrostu mocy produkcyjnych zakładu w Żarach.

Heineken, w wyniku transakcji pakietowej w dniu 18 października, zwiększył udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Grupy Żywiec do 93,36 proc., z 65,16 proc. poprzednio. Spółka odkupiła akcje Grupy Żywiec od Harbin - poinformowała Grupa Żywiec w komunikacie.

Zarząd Klabatera zmienił datę premiery gry "Kaiju Wars" na platformach PlayStation i Xbox z 20 października 2022 r. na 10 listopada 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Po przywróceniu produkcji w spółkach w Tarnowie i Puławach, Grupa Azoty obniżyła ceny nawozów azotowych do poniżej 4 tys. zł za tonę - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zmiana sprzedawcy gazu będzie nieodczuwalna dla klientów; mają oni gwarancję urzędowej ceny gazu do końca 2027 roku - zapewniają przedstawiciele Grupy Tauron, która w ostatnim czasie wycofuje się z umów na sprzedaż tego paliwa dla odbiorców objętych tymi gwarancjami.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał we wtorek w mediach społecznościowych, że oczekuje od prezesa Tauron PE natychmiastowego wycofania się z nieakceptowalnej, zdaniem wicepremiera, decyzji dot. wypowiadania umów na gaz.

Molecure złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oświadczenie o jednostronnym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie kandydata na lek 'first-in-class' w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40" - podała spółka w komunikacie.

Heineken International B.V. zamierza ogłosić wezwanie na 682.823 akcji grupy Żywiec, po 486,12 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Molecure uzyskała od właściwej komisji bioetycznej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02 - podała spółka w komunikacie.

Komitet kredytowy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodził się na udzielenie Mabionowi finansowania w postaci zabezpieczonego kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie.

PGE Baltica chce w ciągu kilku miesięcy wyłonić dostawców dla części morskiej projektów morskich farm wiatrowych Baltica 2 i 3, realizowanych wspólnie z Ørsted - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Lociński.

PKN Orlen zmienił termin publikacji raportu za III kwartał 2022 roku na 10 listopada - poinformowała spółka w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

ana/

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl