Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Heineken International wezwał do sprzedaży 682.823 akcji Grupy Żywiec, odpowiadających za ok. 6,6478 proc. całkowitej liczby głosów na walnym - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Wynik EBITDAaL Play Communications wzrósł w III kwartale 2022 roku do 979 mln zł z 757 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Grupa Columbus Energy w trzecim kwartale 2022 roku miała 0,8 mln zł straty EBITDA wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej i wobec 32 mln zł straty kwartał wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec września 2022 r. wynosił 710,9 mln zł netto, w porównaniu do 373,4 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w trzecim kwartale 2022 roku spadł do ok. 1 mln zł z 6,2 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Przychody zwiększyły się w tym okresie do 347,2 mln zł z 279,7 mln zł.

Grupa Votum w październiku w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 989 nowych umów - poinformowała spółka w komunikacie.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w październiku do 21.267.846 z 21.172.104 we wrześniu. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

W dniu 15 listopada 2022 r. zarząd GTC otrzymał pisemne oświadczenia Daniela Obajtka o jego rezygnacji z zasiadania w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała spółka w komunikacie.

Gamedust, notowany na NewConnect deweloper i wydawca gier VR, liczy na zwielokrotnienie przychodów i osiągnięcie progu rentowności w 2023 roku, po komercjalizacji kluczowych projektów - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

Cyfrowy Polsat nie spodziewa się wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w IV kwartale 2022 roku - podała spółka w komunikacie.

Grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się stabilizacji rynku reklamy telewizyjnej w 2023 roku, po szacowanym na około 1,3 proc. jego spadku w 2022 roku - poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes Telewizji Polsat, Stanisław Janowski.

Akcje PGNiG zostaną wykluczone z obrotu na GPW w piątek, 18 listopada - poinformowała Giełda w uchwale zarządu.

PKN Orlen uruchomi do 2026 roku 434 stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Niemczech. Do końca 2030 roku chce mieć przynajmniej 1.000 stacji w Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Trakcja szacuje, że po III kwartałach 2022 r. miała 202,7 mln zł straty EBITDA oraz 176,1 mln zł straty brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 971,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto Develii w trzecim kwartale wyniósł 34,8 mln zł, w porównaniu do 29,1 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu kwartalnego. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 26,1 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 21,2-29 mln zł.

Zarząd XBS Pro-Log zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 4,5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Hub.Tech zaktualizował plany rozwojowe. Spółka zakłada, że na przełomie 2022/2023 r. dojdzie do zmiany notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - podała spółka w komunikacie.

Woodpecker. co, technologiczna spółka działająca w modelu SaaS, zakłada, że przekroczy w tym roku prognozę przychodów, ale wynik netto może być trochę niższy od założeń - poinformował prezes Mateusz Tarczyński. Wskazał, że za wcześnie na wypłatę dywidendy, spółka widzi bowiem duże szanse rozwoju.

Boryszew spodziewa się, że w 2023 roku EBITDA bez zdarzeń jednorazowych przekroczy prognozowany na koniec 2022 roku poziom 400 mln zł - poinformował prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk. W czwartym kwartale 2022 roku EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i zysk netto powinny być znacznie lepsze niż w czwartym kwartale 2021 roku.

Grupa Sanok Rubber Company spodziewa się, że w przyszłym roku gorsza sytuacja w budownictwie może negatywnie wpłynąć na poziom przychodów z tego segmentu. Grupa prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z kilkoma spółkami - poinformował prezes spółki Piotr Szamburski.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczny werdykt w sprawie ING Banku Śląskiego uchylając częściowo wcześniejszą decyzję. Łączna wysokość kar wynosi 4,285 mln zł - poinformowała we wtorek Komisja.

Ciech przeznaczy łącznie 79 mln zł na wypłatę dywidendy zaliczkowej za 2022 r., co daje wypłatę w wysokości 1,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Skorygowany zysk na akcję Walmart, jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA, wyniósł w III kwartale 1,50 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Rynek oczekiwał 1,32 USD.

Skonsolidowany zysk netto Alumetalu w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 58,7 mln zł wobec 29 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z opublikowanymi w październiku szacunkami.

