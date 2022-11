Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 654 mln zł wobec 561 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 654 mln zł.

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 654 mln zł wobec 561 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 654 mln zł.

Wirtualna Polska przewiduje spowolnienie w pierwszym półroczu 2023 roku, a odbicie może nastąpić od drugiego półrocza - powiedział prezes Jacek Świderski podczas telekonferencji dla mediów. Dodał, że grupa liczy na przyszłoroczny wzrost skorygowanej EBITDA, ale dynamika w żadnym kwartale raczej nie sięgnie 30 proc., które spółka odnotowała w III kw. br.

Zysk netto Wirtualnej Polski przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w III kwartale 48,9 mln zł, czyli był o 8,4 proc. niższy niż rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 42,8 mln zł.

Aplikacja mobilna CCC przekroczyła liczbę 10 mln pobrań przez użytkowników - poinformowało CCC w komunikacie prasowym. W październiku 2022 r. jej udział w przychodach online wyniósł 46 proc. - więcej niż sklepu internetowego czy e-kiosków.

Santander Bank Polska zdecydował o wcześniejszym wykupie bankowych papierów wartościowych serii 1/2021 - poinformował bank w komunikacie.

Ten Square Games w zaprezentuje aktualizację długoterminowej strategii na początku 2023 r. - poinformował prezes producenta gier mobilnych Maciej Zużałek podczas konferencji prasowej. Spółka planuje kolejne przejęcia użytkowników.

Grupa Kino Polska TV liczy na lepszą drugą połowę 2022 r., m.in spodziewa się poprawy rentowności kanału Zoom po rezygnacji z produkcji jednego z programów reality show - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

OT Logistics analizuje opcje inwestycyjne w nowe aktywa operacyjne, m.in. szuka dostępnych aktywów portowych - poinformował podczas telekonferencji z mediami prezes Kamil Jedynak. Spółka planuje wypłatę dywidendy w 2023 roku.

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w październiku 2022 roku ok. 200 mln USD i były o ok. 19 proc. niższe niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Grupa DataWalk miała w trzecim kwartale 2022 roku 20,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym okresie do 7,7 mln zł z 5,9 mln zł przed rokiem.

Grupa OT Logistics miała w trzecim kwartale 2022 roku 58,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 54,1 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zarząd firmy z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, spodziewa się utrzymania wysokich przychodów w spedycji i przeładunkach.

Grupa Votum oczekuje stabilnego wzrostu miesięcznej liczby nowych wyroków sądów I instancji w sprawach frankowych, których liczba powinna ustabilizować się na poziomie powyżej 1000 - podało Votum w raporcie.

Wnioski Pure Biologics o dofinansowanie dwóch projektów rozwoju leków, przedstawione do konkursu Agencji Badań Medycznych zostały zarekomendowane do dofinansowania - poinformowała spółka w komunikacie. Dla projektu PB004 ABM zarekomendowało dofinansowanie na 32,4 mln zł, z kolei na projekt PB108 rekomendowano 30,1 mln zł.

Mostostal Warszawa ma dwie umowy o łącznej wartości 113,46 mln zł brutto z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Bloober Team, Feardemic ma umowę z Limited Run Games z siedzibą w Apex w USA na dystrybucję fizyczną gry "Buddy Simulator 1984" na Nintendo Switch na terytorium Ameryki Północnej oraz Europy - poinformował Bloober Team w komunikacie.

Best jest zadowolony z poziomu spłat z portfeli w IV kwartale, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji jeszcze w tym roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki. Best przygotowuje się na potencjalne pogorszenie spłat w 2023 roku, jest zainteresowany wejściem na kolejne zagraniczne rynki, a jeden taki projekt ocenia jako zaawansowany.

W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Grupy Żywiec, po pierwszym etapie przyjmowania zapisów, zawarto transakcje dotyczące łącznie 591.445 akcji spółki - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. 513.567 akcji było nabywanych po cenie 482,90 zł za sztukę, a 77.878 akcji po cenie 486,12 zł za sztukę.

Zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji spółki Berling zostały przedłużone do 6 grudnia - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ. Wcześniej przyjmowanie zapisów miało zakończyć się 29 listopada.

Insert Stonks, budujący zaawansowaną infrastrukturę do monetyzacji gier, po pozyskaniu 2,5 mln zł od funduszu FunFair Ventures planuje kolejne rundy finansowania, a środki chce przeznaczyć na rozwój działalności. Do końca 2023 r. firma chce mieć zarejestrowanych na swojej platformie 100 tys. użytkowników - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele Insert Stonks. Osiągnięcie miesięcznego progu rentowności firma planuje na połowę 2024 r.

Asbis ma umowę nabycia 15,5 proc. udziałów RSL Revolutionary Labs, cypryjskiej spółki biotechnologicznej, za 700 tys. euro - poinformowała spółka w komunikacie.

DataWalk ocenia, że ponad 50 proc. wzrost przychodów w 2023 roku jest realnym celem. Wyższe dynamiki wzrostu będą wymagały więcej czasu - poinformował we wtorek prezes Paweł Wieczyński.

Zwolnienia grupowe w spółce Helios, spółce zależnej Agory, obejmą 53 jej pracowników - poinformowała Agora w komunikacie. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik grupy Agora w czwartym kwartale 2022 r., wyniesie około 1,9 mln zł.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 719 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 53 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Apator planuje koncentrować się na projektach optymalizacyjnych i oszczędnościach oraz redukować poziom zapasów - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. Zarząd umiarkowanie optymistycznie patrzy na czwarty kwartał 2022 r.

Huuuge odnotował w III kw. 2022 roku 24,5 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o 38,7 proc. rdr i o 78,7 proc. kdk - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk netto TIM po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 76,35 mln zł wobec 69,58 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 19,6 proc. rdr do 1,14 mld zł - wynika z raportu kwartalnego. EBITDA wzrosła rdr o 13,1 proc. do 124,2 mln zł, a EBIT do 106,7 mln zł z 92,7 mln zł przed rokiem.

Movie Games sprzedał posiadane akcje Drago Entertainment - poinformował Movie Games w komunikacie prasowym. Sprzedaż pakietu akcji nie kończy współpracy Movie Games w roli wydawcy.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

osz/

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl