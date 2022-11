Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PKN Orlen chce na początku 2023 r. przedstawić aktualizację strategii grupy - poinformowali przedstawiciele spółki.

PKN Orlen oczekuje cen ropy Brent w przedziale 90-110 USD/b, spodziewa się przejściowego wzrostu marż rafineryjnych na rynkach europejskich w najbliższych kwartałach - podał PKN Orlen.

EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 11,68 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia grupy Lotos w wysokości 5,92 mld zł EBITDA LIFO grupy Orlen wyniosła 17,55 mld zł.

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości do 4 mld zł - podała spółka w raporcie. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu do końca I kwartału 2023 roku.

Komisja Europejska nałożyła na spółki Sunpor, Synbra, Synthomer, Synthos i Trinseo kary pieniężne w łącznej wysokości 157 mln euro - podała KE w komunikacie prasowym. Kary zostały nałożone za uczestnictwo w kartelu, dotyczącym zakupów na rynku sprzedaży monomeru styrenu.

Santander BP zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych. Wynik finansowy brutto banku w IV kw. 2022 roku będzie obciążony kwotą ok. 159 mln zł - podał bank w komunikacie.

Unisono Capital rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu na nie więcej niż 5 mln akcji Biomedu Lublin, stanowiących 7,66 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 5,98 proc. głosów na WZ - podała spółka w komunikacie.

Grupa Monnari zanotowała w trzecim kwartale 2022 roku 10,9 mln zł zysku netto wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Biomed Lublin zawarł umowę z Ipopema Securities i rozpoczyna proces pozyskania środków poprzez emisję akcji w celu zapewnienia realizacji celów strategicznych oraz utrzymania bezpiecznej struktury finansowania strategicznych inwestycji - podała spółka w komunikacie.

Echo Investment odnotowało w III kwartale 2022 roku 62,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 48,2 mln zł

Posiedzenie arbitrażowe prowadzone na podstawie BIT oraz TKE przed Trybunałem Arbitrażowym w sprawie roszczeń przeciwko Polsce zakończyło się - poinformował GreenX w komunikacie.

Agencja ratingowa Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingu spółki Enea na negatywną ze stabilnej i potwierdziła długoterminowe ratingi spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" - poinformowala spółka w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że w przyszłym roku jej wydobycie węgla może wynieść ok. 14 mln ton - poinformowali przedstawiciele spółki.

Jastrzębska Spółka Węglowa ma portfel sprzedaży węgla w pełni pokryty umowami wieloletnimi - poinformowali przedstawiciele grupy. Sytuacja na rynku koksu może pozostać trudna do końca roku.

Oferta ZUE o wartości ok. 173,8 mln zł na wykonanie zadania pn.: "Projekty Quick Wins - Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej SRCF Cluj - 14 Lot" okazała się najkorzystniejsza na rynku rumuńskim - poinformowała spółka w komunikacie.

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Redutowej w Warszawie. Wynagrodzenie spółki wynosi 125,0 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Boombit spodziewa się wyższych przychodów w następnych miesiącach i skupia się na wydaniu opracowywanych dotychczas gier - poinformował na konferencji prasowej dyrektor finansowy Marek Pertkiewicz. Spółka koncentruje się również na rozwoju platform PalyEmber i BoomLand.

Celon Pharma zawarła ze spółką Zydus Worldwide DMCC umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon - podała spółka w komunikacie.

Echo Investment planuje sprzedaż biurowców My Place II oraz Face2Face I&II w najbliższych miesiącach - powiedział prezes Nicklas Lindberg podczas wtorkowej wideokonferencji.

Sieć Biedronka, należąca do grupy Jeronimo Martins, otworzy 11 sklepów w dniach od 30 listopada do 2 grudnia - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Erbud planuje, że w 2023 r. zakład w Ostaszewie wyprodukuje 30 tys. m kw. powierzchni całkowitej modułów, co przynieść ma ok. 240 mln zł przychodów. Początkowo działać ma jedna linia produkcyjna, a do końca bieżącego roku planowane jest podpisanie zamówienia na drugą linię - poinformował dyrektor finansowy Martin Faber podczas otwarcia zakładu produkcyjnego MOD21 w Ostaszewie.

Akcjonariusze spółki Berling upoważnili zarząd spółki oraz jej dwie spółki zależne do skupu łącznie ponad 6 mln akcji Berling - poinformowała spółka w komunikacie.

Pekabex zawarł ze spółką Dafne 30 list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie budynku magazynowo-logistycznego w Gdańsku o powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 41,815 m kw. - podał Pekabex w komunikacie.

Wentworth Tech i Savtec zawarły z Plast-Boxem umowę inwestycyjną dot. sprzedaży 65,87 proc. akcji Suwar - podała spółka w komunikacie. Cena sprzedaży akcji wyniosła 97,9 mln zł.

Notowana na NewConnect spółka Mr Hamburger złożyła do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód wniosek o ogłoszenie upadłości. Spółka ocenia, że z uwagi na szereg czynników niezależnych utraciła płynność finansową - poinformowała spółka w komunikacie.

