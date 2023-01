Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grodno szacuje, że narastająco od początku roku obrotowego, tj. w okresie dziewięciu miesięcy 2022/23 (kwiecień-grudzień), skonsolidowane przychody wyniosły 930,5 mln zł wobec 877,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 6,1 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Grodno szacuje, że narastająco od początku roku obrotowego, tj. w okresie dziewięciu miesięcy 2022/23 (kwiecień-grudzień), skonsolidowane przychody wyniosły 930,5 mln zł wobec 877,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 6,1 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spadła w grudniu do 14,3 USD z 19,9 USD w listopadzie - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się w grudniu do 6,3 USD z 6,7 USD w listopadzie.

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w całym 2022 r. na 1,45 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 15,5 proc. - podała spółka w komunikacie.

Polregio rozstrzygnęło przetarg na dostawę łącznie maksymalnie 200 nowych pociągów; obecnie jest na etapie podpisywania umów ramowych, które planuje zawrzeć z czterema producentami - przekazało PAP biuro prasowe kolejowego przewoźnika.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w grudniu 2022 r. wyniosła 17,3 mld zł, czyli o 28,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 24,8 proc. rdr do poziomu 17 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

LiveChat Software spodziewa się, że w najbliższych miesiącach wskaźnik odejść klientów (churn) może być podwyższony, ale końcówka roku 2022 r. daje podstawy do ostrożnego optymizmu jeśli chodzi o liczbę klientów LiveChat - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wideokonferencji. Spółka nie planuje obecnie znaczącego powiększania zespołu i uznaje, że poziom 300-310 pracowników jest wystarczający.

Passus zadebiutuje na rynku równoległym GPW 10 stycznia, po przeniesieniu z NewConnect - podała GPW w komunikacie.

PGE uruchomiła Platformę Deklaracji Energii (PDE), czyli serwis, na którym producenci energii i jej sprzedawcy będą mogli znajdować partnerów biznesowych - podała PGE w komunikacie prasowym.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w trybie sporu zbiorowego wystąpili we wtorek do zarządu firmy o 25-procentową podwyżkę wynagrodzeń. Zwrócili się też do rady nadzorczej o negatywnie zaopiniowanie planu techniczno-ekonomicznego spółki, który - według związków - zakłada zamrożenie płac.

Spółka Urteste zawarła z Clairfield Partners LLC umowę na doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego - poinformowała notowana na rynku NewConnect spółka, zajmująca się tworzeniem technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju.

Skonsolidowane przychody VRG w grudniu 2022 roku wyniosły 180,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,2 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. W 2022 roku przychody VRG wyniosły 1.279,4 mln zł i były wyższe rdr o 19,6 proc.

Marvipol Development sprzedał w czwartym kwartale 2022 roku 55 lokali o łącznej wartości 37,9 mln zł. Liczba wydanych lokali wyniosła w tym czasie 296, a ich wartość to 165,4 mln zł - podał deweloper w komunikacie.

SDS Optic zawarło z Clairfield International umowę na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE - poinformowała w komunikacie notowana na NewConnect spółka.

