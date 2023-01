Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek, czyli o 44 proc. więcej niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym. InPost z optymizmem patrzy na 2023 rok, zwłaszcza na rynki zagraniczne.

Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek, czyli o 44 proc. więcej niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym. InPost z optymizmem patrzy na 2023 rok, zwłaszcza na rynki zagraniczne.

Wielton zarejestrował w 2022 roku 4.418 nowych przyczep i naczep, czyli o 8,3 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Netflix otworzy w Polsce centrum inżynieryjne pracujące nad globalnymi rozwiązaniami serwisu. Na początek planuje zatrudnić kilkudziesięciu inżynierów, którzy będą pracować w regionalnym biurze Netflix w Warszawie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Głównym celem Passusa na 2023 r. jest ekspansja zagraniczna - poinformował PAP Biznes prezes spółki Tadeusz Dudek. Dodał, że decyzja o ewentualnej emisji akcji będzie zależała od wyników za 2023 rok.

W 2023 r. do krajowych sądów trafić może ok. 50 tys. nowych spraw frankowych, a liczba sądowych wyroków może być rekordowa. Kluczowy będzie wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, rozstrzygnięcie prokonsumenckie znacznie zwiększyłoby zainteresowanie pozywaniem banków przez frankowiczów. Pod koniec 2022 roku wzrosła skala bankowych pozwów o zwrot kapitału i wynagrodzenia - poinformował PAP Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii należącej do grupy Votum.

Inter Cars planuje do połowy 2024 roku w magazynie centralnym w Zakroczymiu zainwestować około 250 mln zł - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Piotr Zamora.

W najbliższy czwartek zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podejmie rozmowy płacowe z działającymi w firmie reprezentatywnymi organizacjami związkowymi - dowiedziała się we wtorek PAP w JSW. Związkowcy domagają się 25-procentowej podwyżki wynagrodzeń.

Wzrost wynagrodzeń, niwelujący negatywne skutki inflacji, realizowany będzie - o ile sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki na to pozwoli - w porozumieniu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi - oświadczył zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w piśmie adresowanym do związkowców.

Kruk w czwartym kwartale 2022 roku wydał na portfele wierzytelności 961 mln zł, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła 697 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Ronson Development sprzedał w czwartym kwartale 2022 roku 144 lokale i przekazał w tym czasie 257 lokali - poinformowała spółka w komunikacie.

PGNIG otrzymał trzy, a Lotos jedną nową koncesję na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ramach corocznej rundy koncesyjnej (APA 2022) przyznało je norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii.

Bank BNP Paribas 14 stycznia zawiesi udzielanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR, w ofercie banku pozostaną kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Mennica Polska otrzymała niewiążącą odpowiedź na złożoną pod koniec grudnia ofertę nabycia akcji Mennica Towers GGH MT wraz z wnioskiem o przedłużenie okresu związania ofertą - podała spółka w komunikacie. Mennica pozytywnie rozpatrzyła ten wniosek, w związku z czym termin związania ofertą upływa 20 marca 2023 r.

Columbus Energy przedłuża okres obowiązywania strategii do 30 czerwca 2023 r. - podała spółka w komunikacie. Pierwotnie strategia przyjęta była na lata 2019 - 2022.

PragmaGO wyemituje obligacje serii B2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł - podała PragmaGO w komunikacie.

Rada nadzorcza Echo Investment zgodziła się na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022 - podała spółka w komunikacie. Spełniony tym samym został warunek wypłaty przez Echo Investment zaliczki w wysokości 0,22 zł na akcje.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

ana/

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl