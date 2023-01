Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Mediacje z Tauronem w sporze wokół bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III nie zostały zerwane - poinformowała spółka Rafako. Zapowiedziała jednocześnie złożenie propozycji ostatniej szansy. Wcześniej Tauron ogłosił, że Rafako mediacje zerwało.

PKO BP odnotuje w wynikach IV kwartału 2022 r. 738 mln zł kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF - podał bank w komunikacie.

Rada nadzorcza CCC odwołała Kryspina Derejczyka z funkcji wiceprezesa spółki - podało CCC w komunikacie.

Steinhoff International Holdings chce sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu ok. 34,5 mln akcji Pepco Group, stanowiących ok. 6 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformowała agencja Bloomberg.

ArcelorMittal zgłosił do UOKIK zamiar przejęcia Złomexu - podał Urząd w komunikacie.

Preferowanym scenariuszem wyjścia funduszu CVC Capital Partners z inwestycji w sieć sklepów Żabka jest giełda - poinformował PAP Biznes w Davos Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners. Dodał, że może to być GPW, ale nie wyklucza zagranicznego parkietu.

Zarząd Lenteksu zdecydował o zamiarze nabycia 2,6 mln akcji własnych spółki, stanowiących 6,05 proc. kapitału zakładowego, po cenie 12,50 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Pepees zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji spółki. Chce skupić do 1 mln akcji własnych, stanowiących do 1,05 proc. kapitału zakładowego, po 1,65 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Wydana w poniedziałek przez PlayWay i jego spółkę zależną Madnetic Games, gra WW2 Rebuilder znalazła się na 50 miejscu wśród najlepiej sprzedających się we wtorek produkcji - wynika ze statystyk Steam.

Netwise podpisał porozumienie w sprawie udziału w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki. Celem jest nabycie do 100 proc. akcji spółki - poinformował Netwise w komunikacie.

