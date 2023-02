Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa CCC chce w tym roku poprawić efektywność kapitału obrotowego i efektywność kosztową. Celem jest obniżenie wskaźnika kosztów do przychodów i poprawa rentowności - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski. Nakłady inwestycyjne grupy będą istotnie niższe.

Grupa CCC liczy, że wyniki grupy Modivo będą się poprawiać z kwartału na kwartał, a rentowność wróci w tym roku do poziomów z 2021 r. Celem jest też obniżenie zapasów o 200-300 mln zł - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski. Firma ma nadzieję, że okno dla IPO Modivo otworzy się w II półroczu.

Ten Sqaure Games zapowie w marcu nowe tytuły, a rozwijane już gry są w końcowym etapie produkcji. Spółka monitoruje kwestie potencjalnej aktualizacji polityki prywatności Google - poinformował prezes TSG Maciej Zużałek. Producent gier mobilnych szuka możliwości przejęć i inwestycji w kolejne studia.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-grudzień 2022 roku wyniósł 13,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 116,2 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym grudniu zysk wyniósł 176 mln zł.

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 7,0 proc. wobec 4,42 proc. w listopadzie i 3,14 proc. w grudniu 2021 roku - podała KNF w opracowaniu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wybrał JP Morgan na doradcę przy sprzedaży Velobanku - poinformował PAP Biznes Filip Dutkowski, rzecznik prasowy BFG.

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w 2022 r. wzrosła do co najmniej 9,6 tys. z 2,8 tys. wyroków rok wcześniej. Odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców wzrósł do 97 proc. - wynika z zestawienia przygotowanego dla PAP Biznes przez Votum Robin Lawyers.

Tauron szacuje, że suma odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen w 2023 roku wyniesie od 1,0 mld zł do 1,3 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa Orlen potwierdziła odkrycie dodatkowych 500 mln m sześc. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja - poinformował Orlen w komunikacie prasowym. Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m sześc.

Na rynku rękawic nadal zauważalna jest duża nadpodaż, a światowy rynek nie ustabilizuje się w tym roku - oceniła Monika Żyznowska, wiceprezes Mercator Medical, podczas wtorkowej wideokonferencji. Poinformowała, że widoczne są jednak pierwsze sygnały zwyżkowego trendu cenowego.

Celem skupu akcji przez Mercator Medical jest transfer zysków do akcjonariuszy. Nie są prowadzone rozmowy na temat ściągnięcia spółki z giełdy - poinformowała wiceprezes Monika Żyznowska podczas wtorkowej wideokonferencji.

Develia w 2023 r. zamierza zwiększyć udział w krajowym rynku mieszkaniowym i mocniej rozwijać działalność w ramach projektów realizowanych w formule joint venture - poinformował deweloper w komunikacie prasowym. Develia jest zainteresowana współpracą z deweloperami i właścicielami gruntów.

