Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Arctic Paper przewiduje w I kwartale 2023 roku powtórzenie wolumenów z IV kwartału 2022 roku, walczy o utrzymanie marżowości - poinformował podczas telekonferencji prezes Arctic Paper Michał Jarczyński. Dodał, że w II kwartale br. spodziewa się poprawy koniunktury.

Allegro rozpoczyna program skupu akcji własnych w celu zrealizowania nagród z pracowniczego programu motywacyjnego, na co planuje przeznaczyć maksymalnie 25,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa PKP Cargo szacuje, że miała w 2022 roku 1.066,3 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes przewidywali w ubiegłym roku 939,75 mln EBITDA.

Grupa Torpol szacuje, że miała w 2022 r. 184,8 mln zł zysku netto wobec 77,1 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali zysku netto w 2022 roku w wysokości 151,4 mln zł.

PAK-PCE Stacje H2, spółka zależna ZE PAK, otrzyma dotację w wysokości 20 mln zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie sieci ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem w pięciu miastach w Polsce - poinformował ZE PAK w komunikacie.

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,12 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Przedsprzedaż imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu "Lato 2023" wyniosła do 15 lutego 155.333 osoby, co oznacza wzrost o ok. 43,9 proc. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022" w tym samym okresie 2022 r. - podał touroperator w komunikacie.

Best planuje w ramach oferty publicznej przeprowadzić emisję do 200 tys. obligacji serii Z2 o wartości nominalnej do 20 mln zł - podała spółka w komunikacie.

